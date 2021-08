Kim Kardashian und Kanye West: Wie nahe stehen sie sich noch?

Erneut besuchte Kim Kardashian mit den gemeinsamen Kindern eine Party zum neuen Album von Kanye West. Die Fans hoffen auf ein Liebes-Comeback.

Kim Kardashian und Kanye West bei einem gemeinsamen Auftritt in Los Angeles.

Kim Kardashian (40) besuchte mit den vier gemeinsamen Kindern erneut eine Release-Party zu Kanye Wests (44) neuen Album "Donda", . Trotz Scheidung scheinen die beiden Stars noch bestens miteinander auszukommen.

Zu dem Event in Atlanta kam Kim Kardashian offenbar auch im Partner-Look mit ihrem Ex. Beide präsentierten Medienberichten zufolge komplett schwarze Kleidung. Kardashian und die vier Kinder sollen dabei Outfits von Balenciaga getragen haben. Die 40-Jährige zeigte sich angeblich in einem enganliegenden Catsuit bei der Veranstaltung.

Fans hoffen auf Liebes-Comeback

Schon vor zwei Wochen waren Kardashian und die Kinder bei einer Album-Release-Party von Kanye West dabei. Dass sich das Ex-Paar jetzt erneut gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigt, macht den Fans offenbar Hoffnung. , ob die beiden wieder zusammenkommen. Viele Fans loben auch die Unterstützung, die Kardashian ihrem Ex bietet.

"TMZ" berichtet unter Berufung auf Insider allerdings, dass die Besuche der Album-Partys kein Zeichen dafür seien, dass Kim und Kanye wieder zusammenkommen. Die Scheidung soll wie geplant über die Bühne gehen, der Zusammenhalt der Familie bleibe aber stark.

Kim Kardashian hatte im Februar offiziell die Scheidung von Kanye West eingereicht. Die beiden hatten 2014 geheiratet und sind Eltern von zwei Töchtern, North (8) und Chicago (3) sowie von zwei Söhnen: Saint (5) und Psalm (2).



