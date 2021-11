Kim Kardashian und ihre Tochter North sind jetzt auf TikTok

Kim Kardashian und ihre achtjährige Tochter North haben nun einen TikTok-Account. In ihren ersten Clips beweisen sie unter anderem ihre Tanzkünste.

Kim Kardashian (41) und ihre älteste Tochter North (8) sind jetzt auf TikTok. ließ die Unternehmerin ihre Follower auf Instagram mit einem Post wissen, dass ihr offizieller Account auf TikTok sei. Mehr als zehn Videos hat das Mutter-Tochter-Gespann bereits online gestellt. mit Produkten von Kylie Skin, der Kosmetiklinie von Kim Kardashians Halbschwester Kylie Jenner (24).

In weiteren Clips wünschen die beiden ihren Followern ein "frohes Thanksgiving" und zeigen ihre herbstliche Außendekoration mit Kürbissen sowie Luftballons in Gelb-, Rot- und Orangetönen. Zudem fahren Kim Kardashian und North West in einem Golfcart durch die Gegend. Ihre Tanzkünste beweisen sie zu den Songs "Twinnem" von Coi Leray (24) und "Easy On Me" von Adele (33). Außerdem präsentieren sie bereits einen Monat vor Weihnachten einen großen geschmückten Weihnachtsbaum.

Auch Kourtney Kardashian und Tochter Penelope sind auf TikTok

Kim Kardashian und Tochter North sind nicht die einzigen aus der Kardashian-Jenner-Familie, die einen gemeinsamen TikTok-Account haben. Auch Kourtney Kardashian (42) und ihre Tochter Penelope (9) posten regelmäßig Videos . Dort zeigen sie unter anderem ihre Hautpflege-Routine oder wie sie heiße Schokolade zubereiten.