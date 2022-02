Kim Kardashian über Scheidung: "Kanye will alles manipulieren"

Eigentlich wollen Kim Kardashian und Kanye West ihre Scheidung im Privaten vonstattengehen lassen. Nun hat West seine Noch-Ehefrau jedoch in einem Instagram-Post öffentlich brüskiert. Sie wehrt sich darauf mit einem Statement.

Wird aus der freundschaftlichen Scheidung doch nichts? Kim Kardashian (41) hat ihren Noch-Ehemann Kanye West (44) in den sozialen Medien beschuldigt, ihre Situation manipulieren zu wollen. schrieb der Reality-Star am Freitag: "Die Scheidung ist schwierig genug für unsere Kinder. Kanyes Obsession damit, unsere Situation so negativ und öffentlich zu kontrollieren und manipulieren, fügt allen nur noch mehr Schmerz zu."

Mit dem Statement reagiert Kardashian auf eine öffentliche Attacke Wests. Der hatte kurz zuvor einen Screenshot des TikTok-Accounts der gemeinsamen Tochter North (8) und in Großbuchstaben geschrieben: "Da dies meine erste Scheidung ist, muss ich wissen, was ich dagegen tun kann, dass meine Tochter gegen meinen Willen auf TikTok ist?" Auf dem Foto verlinkte er Kim Kardashian.

Die konterte: "Kanyes ständige Angriffe auf mich in Interviews und in sozialen Medien sind in Wahrheit viel verletzender als irgendwelche TikToks, die North erstellt." Als das Elternteil, das die "Hauptbezugsperson für unsere Kinder" ist, tue sie ihr Bestes, "unsere Tochter zu beschützen, während ich ihr auch erlaube, ihre Kreativität auszuleben", so Kardashian weiter. "Denn es macht sie glücklich."

Sie wünscht sich eine "gesunde Co-Parenting-Beziehung"

Von Anfang an habe sie sich "eine gesunde und unterstützende Co-Parenting-Beziehung" mit Kanye West gewünscht. "Es macht mich traurig, dass Kanye das mit jedem Schritt unmöglich macht", sagt die 41-jährige Mutter von vier Kindern weiter. Sie wünsche nun, alle Angelegenheiten hinsichtlich der Kinder privat zu halten. "Hoffentlich kann er endlich dem dritten Anwalt antworten, den er seit vergangenem Jahr hat, um die Probleme freundschaftlich zu lösen", schließt Kardashian ihr Statement ab.

Kim Kardashian hatte im Februar 2021 nach knapp sieben Jahren Ehe die Scheidung von Kanye West eingereicht. Sie teilen die Töchter North und Chicago (4) sowie die Söhne Saint (6) und Psalm (2). Beide sollen neu vergeben sein: West ist derzeit mit Schauspielerin Julia Fox (32) liiert, während Kardashian eine Romanze mit Comedian Pete Davidson (28) nachgesagt wird.