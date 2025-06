Kim Kardashian: So entstand Skims-Kollektion mit Roberto Cavalli

Kim Kardashian hat den neusten Coup ihrer Wäschemarke Skims angekündigt: Eine Bademoden-Kollektion mit Luxuslabel Roberto Cavalli. Ursprung der Idee war das Durchstöbern ihrer eigenen Urlaubsfotos.

Kim Kardashian (44) hat eine limitierte Bademoden-Kollektion ihrer Marke Skims mit dem italienischen Luxuslabel Roberto Cavalli entwickelt. teilt die Unternehmerin Bilder von den neuen Produkten: Zu kaufen gibt es Bikinis, Badeanzüge oder Überwürfe mit riesigem Animal- oder Blumenprint.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Idee für die Kooperation entstand beim Durchstöbern von Urlaubsfotos. "Ich schaute mir alte Reisebilder an und so viele der Teile, die ich trug, waren von Cavalli", erzählt Kardashian . Während sie an ihrer neuen Skims-Badekollektion arbeitete, kreisten ihre Gedanken um diese besonderen Prints. "Skims kann wirklich simpel sein - es geht um Passformen, Materialien und das Gefühl, das sie vermitteln. Aber im Urlaub möchte man manchmal etwas anderes", erklärt sie ihre Überlegungen. Die Lösung war unkonventionell: Eine Nachricht an Cavalli-Kreativdirektor Fausto Puglisi über Instagram.

"Hey, was denkst du über diese Idee?"

"Ich schrieb Fausto eine DM: 'Hey, was denkst du über diese Idee?'", erinnert sie sich. Und Puglisi hielt sehr viel davon: "Ich war im Himmel. Im Himmel!", schwärmt der Designer. Für ihn ist der Realitystar "eine moderne Marilyn Monroe, sie ist die Pop-Ikone, sie inspiriert mich so sehr". Die beiden verstanden sich laut Kardashian auf Anhieb. "Es war so organisch und einfach. Ich war bereits Fan von Fausto, als er seine eigene Linie hatte, und ich liebe, was er mit Cavalli macht. Wir verstehen uns einfach."

Drei ikonische Prints für Kris Jenner

Die Roberto Cavalli x Skims Limited-Edition umfasst drei charakteristische Muster: Fagianella (Blumenmuster), Light Zebra und Tiger Face - allesamt Archiv-Prints des italienischen Modehauses. Die Kollektion reicht von Triangle-Bikinis über Cut-out-Bandeau-Einteiler bis zu klassischen Badeanzügen, ergänzt durch Capri-Hosen, Chiffon-Cover-ups und Sarongs.

Für die Kampagne holte Kim Kardashian einen Überraschungsgast vor die Kamera: ihre Mutter Kris Jenner (69). "Sie sah die Samples und sagte: 'Oh mein Gott, das will ich'", berichtet die 44-Jährige . "Es fühlte sich wie ein besonderer Moment zwischen uns an und wir dachten: 'Du musst in der Kampagne sein.'" Die Kollektion, die auch bis 4XL verfügbar ist, soll demnach eine breitere Altersgruppe ansprechen: "Es gibt niemanden, der fabelhafter ist als meine Mutter. Es hat mich so glücklich gemacht, zu sehen, wie gut sie sich gefühlt hat".

Ab dem 27. Juni gibt es die Klamotten zu kaufen. Kim Kardashian ist mit ihrer Marke extrem erfolgreich: Zuvor hatte sie bereits Kooperationen mit Dolce & Gabbana oder The North Face.