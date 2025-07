Kim Kardashian schockt auf Instagram mit Mini-Taille

Kim Kardashian sorgt mit einem neuen Instagram-Post für Aufsehen: In einem hautengen Mugler-Bodysuit mit Korsett zeigt sie ihre extrem schmale Taille. Während Promis wie Katy Perry den Look feiern, äußern viele Follower auch Kritik

Für die Met Gala 2024 legte Kim Kardashian ebenfalls ein enges Korsett an.

Kim Kardashians (44) Wespentaille sorgt einmal mehr für Aufsehen. sich der Reality-Star bei einer Anprobe in einem hautengen Bodysuit mit Korsett - das transparente, funkelnde Outfit ließ ihre Taille noch schmaler wirken als sonst. Zum auffälligen Look gehörten passende Strümpfe und ein voluminöser schwarzer Fellmantel. Unter die Fotoreihe schrieb Kardashian "Mugler-Magie" - und verriet damit den Designer: Thierry Mugler (1948-2022) hatte das Ensemble ursprünglich 1998 als Teil seiner Herbst/Winter-Kollektion entworfen.

Unter Kim Kardashians Post zeigen sich zahlreiche User begeistert von ihrem Look. "Zehn von zehn", schwärmt etwa Sängerin Katy Perry (40). Andere hingegen zeigen sich skeptisch und fragen sich, ob Kardashian in dem Bodysuit überhaupt noch atmen könne. "Ich bin mir sicher, es sieht so aus, als hätte sie Schmerzen, wenn sie das trägt", kommentiert etwa ein besorgter Nutzer. Eine weitere Userin kritisiert: "Tut mir leid, aber das entspricht keinem realistischen Schönheitsideal."

So schmal ist ihre Taille wirklich

Schon seit Jahren sorgt Kim Kardashian mit ihrer extrem schmalen Taille für Aufsehen. Bei der Met Gala 2024 erschien sie in einem silbernen Kleid mit eng geschnürtem Korsett. "Es ist eine Kunstform. Aber es klappt schon", sagte sie damals in über die Herausforderung, darin überhaupt zu atmen. Bereits 2022 betonte das legendäre Kleid von Marilyn Monroe ihre Figur bei dem Mode-Event, 2019 trug sie einen ähnlich körperbetonten Look. Und 2018 lüftete sie schließlich das Geheimnis um ihren Taillenumfang: Nur etwa 61 Zentimeter soll dieser betragen.