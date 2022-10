Kim Kardashian reagiert auf Kanye West: "Hate Speech ist niemals okay"

Kim Kardashian hat sich nach einer Reihe von Äußerungen ihres Ex Kanye West und einem Anstieg antisemitischer Vorfälle in der Gegend von Los Angeles gegen antisemitische Äußerungen ausgesprochen.

Kim Kardashian (42) meldet sich nach den antisemitischen Äußerungen ihres Ex-Partners, Rapper Kanye West (45), zu Wort. In einem inzwischen gelöschten Social-Media-Post hatte der Anfang des Monats entsprechende Zeilen veröffentlicht.

"Hate Speech ist niemals in Ordnung oder entschuldbar", . "Ich stehe an der Seite der jüdischen Gemeinschaft und fordere, dass die schreckliche Gewalt und die hasserfüllte Rhetorik gegen sie sofort aufhört", fuhr Kardashian fort.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Boy George kritisierte Kim Kardashian

Kurz vor diesem Statement hatte der britische Musiker Boy George (61) sie in den sozialen Medien scharf angegriffen, weil sie die Äußerungen des Rappers nicht verurteilt hatte.

"Ich bin entsetzt, dass sich nicht mehr Künstler gegen seine Äußerungen ausgesprochen haben", . Weiter hieß es in dem Post: "Ich bin entsetzt, dass Kim Kardashian sich nicht geäußert und ihre Stimme in diese Debatte eingebracht hat, denn diese Frau hat Kinder mit Kanye, also muss sie als Mutter verstehen, wie es sich für kleine jüdische Kinder anfühlt, diese verdammten Kommentare zu hören, wie demoralisierend und erschreckend es sein muss."

Alan O'Dowd, wie der Londoner gebürtig heißt, fügte hinzu: "Als schwuler Mann habe ich jahrelang Vorurteile erlebt, also ist die Vorstellung, dies jemandem aufgrund seiner Rasse, seiner Hautfarbe, seiner Sexualität oder seines Geschlechts anzutun, einfach verdammt entsetzlich für mich, und das sollte auch für Sie entsetzlich sein."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Resse Witherspoon solidarisch

Darüber hinaus war es am Wochenende auch zu antisemitischen Vorfällen in der Gegend von Los Angeles gekommen. An einer Autobahnbrücke wurden Transparente mit antisemitischen Aufschriften entrollt, auf denen West mit den Worten "Kanye hat Recht, was die Juden angeht" zitiert wurde.

Prominente wie Khloé Kardashian, Reese Witherspoon, Isla Fisher und Amy Schumer haben sich solidarisiert und von Autorin Jessica Seinfeld (51) mit Likes reagiert. "Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, kannst du dies einfach in deinem Feed sagen", schrieb Seinfeld zu einer Grafik mit den Worten "Ich unterstütze meine jüdischen Freunde und das jüdische Volk".