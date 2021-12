Kim Kardashian: Pete Davidson ist "genau was Kim gebraucht hat"

Kim Kardashian und Pete Davidson sollen "sehr verschmust und liebevoll" miteinander sein. Demnach sei Davidson genau das, was sie derzeit brauche.

Zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) scheint es richtig gut zu laufen. Das US-Magazin , dass die Ex von Kanye West (44) aktuell sehr glücklich mit dem Comedian und Schauspieler sein soll. So seien beide "sehr verschmust und liebevoll" miteinander.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Offiziell bestätigt wurde die Beziehung zwischen den zwei Stars noch immer nicht - aber Fotos, Dates und gemeinsam verbrachte Geburtstage sprechen eine klare Sprache. Genau wie die Insider, die "People" zitiert: "Sie scheinen sich wohler zu fühlen als Paare, die schon lange zusammen sind. Kim ist offensichtlich sehr glücklich mit ihm."

"Pete ist das beste Gegenmittel"

Obwohl sie in Los Angeles wohnt und er in New York, bekommen die zwei es offenbar hin, sich sehr häufig zu sehen. Er sei "genau was Kim gebraucht hat" - jemand, der sie zum Lachen bringe und mit dem man eine gute Zeit haben könne, ist sich der Insider sicher. "Das Ende ihrer Ehe war eine sehr dunkle Zeit für sie und Pete ist das beste Gegenmittel."

Kardashian hatte im vergangenen Februar die Scheidung von ihrem Ehemann Kanye West eingereicht. Die beiden hatten 2014 verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: North (8), Saint (6), Chicago (3) und Psalm (2). Kardashian und Davidson sollen laut Gerüchteküche seit mehreren Monaten ein Paar sein.