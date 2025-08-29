Kim Kardashian hat die Anwaltsprüfung abgelegt

Kim Kardashian hat den letzten Meilenstein in ihrem Vorhaben, Anwältin zu werden, erreicht: Im Juli legte sie die Anwaltsprüfung ab. Nun wartet sie auf das Resultat.

Kim Kardashian (44) hat ihre Anwaltsprüfung abgelegt und wartet nun auf das Resultat, Die zweitägige Prüfung hat der Reality-TV-Star laut dem Bericht bereits Ende Juli in Kalifornien absolviert.

Damit die "Skims"-Gründerin überhaupt zur Anwaltsprüfung zugelassen wurde, musste sie erst die sogenannte "Baby-Anwaltsprüfung" bestehen. Eine Zwischenprüfung, die für Kim Kardashian notwendig war, weil sie nie offiziell Jura studiert hatte. Beim vierten Versuch gelang es ihr schließlich im Dezember 2021, diese erste Hürde zu meistern.

Abschlussparty schon vor Anwaltsprüfung gefeiert

Außerdem absolvierte sie ein sechsjähriges Ausbildungsprogramm, das ebenfalls Voraussetzung für die Zulassung zur Anwaltsprüfung ist. Im Mai dieses Jahres schloss sie die Ausbildung ab und veranstaltete eine Abschlussfeier für Freunde und Familie in ihrem Garten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ob Kim Kardashian sich schon bald Anwältin nennen darf, ist noch offen. Im letzten Jahr bestanden nur rund 50 Prozent der Teilnehmenden die Tests. Die Anwaltsprüfung in Kalifornien gilt als eine der härtesten in den USA. Im November sollen die Prüflinge ihre Ergebnisse erhalten.

Derzeit erholt sich Kim Kardashian in Venedig von der intensiven Lernphase. Wie ihr Instagram-Kanal zeigt, macht sie dort Urlaub mit ihrer Familie.