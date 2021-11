Kim Kardashian feiert mit Pete Davidson Geburtstag

Pete Davidson hat seinen 28. Geburtstag offenbar mit Kim Kardashian und Kris Jenner gefeiert. Rapper Flavor Flav veröffentlichte davon Fotos bei Instagram.

Verdichten sich die Zeichen für eine angebliche Liaison zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28)? Offenbar haben die beiden Davidsons Geburtstag gemeinsam verbracht - inklusive Kardashians Mutter Kris Jenner (66) und dem Rapper Flavor Flav (62).

Alle im Partnerlook

Eine ungewöhnliche Kombination für eine Geburtstagsparty, von der der Rapper allerdings veröffentlicht hat. Darauf tragen alle außer Flavor Flav Partnerlook in braunem Flanell. Um die Verwirrung perfekt zu machen, schreibt der Rapper dazu: "Feiere den Geburtstag meines Adoptivsohns Pete Davidson mit den Legenden Kim Kardashian und Kris Jenner".

Gerüchteküche brodelt

Unter anderem für ist dies das nächste Beweisstück, dass Davidson und Kardashian zusammen sein sollen. Die Ex von Kanye West (44) und der ehemalige Verlobte von Ariana Grande (28) traten kürzlich gemeinsam in der Show "Saturday Night Live" auf. Es folgten unter anderem Fotos, , auf denen sie händchenhaltend in einer Achterbahn zu sehen sind - und nun also offenbar auch eine ziemlich schräge Geburtstagsparty. Eine offizielle Bestätigung einer Beziehung gibt es allerdings noch nicht.