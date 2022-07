Kim Kardashian bestreitet Schönheits-OPs: "Nur etwas Botox"

Nasenoperation, Lippen aufgespritzt, Wangen aufgepolstert: Kim Kardashian werden einige kosmetische Eingriffe unterstellt. Alles Quatsch, behauptet der Reality-Star nun abermals.

Kim Kardashian (41) gilt für viele Frauen weltweit als Beauty-Maßstab. In der Vergangenheit kamen immer wieder Gerüchte darüber auf, was an Kardashians Gesicht noch natürlich sei und wo mutmaßlich nachgeholfen wurde. Im Interview mit dementiert die 41-Jährige abermals chirurgische Eingriffe in ihrem Gesicht.

Offen gesteht sie, dass sie aktuell "ein wenig Botox" oberhalb der Augenbrauen gespritzt habe. Das Nervengift nutze sie aber mittlerweile weniger als noch zu früheren Zeiten. Filler mit Hyaluronsäure habe sie keine in ihrem Gesicht. Auf die Frage, ob sie nicht ihre Wangen oder Lippen aufspritzen lassen habe, antwortet der Reality-Star: "Keine Filler. Habe ich noch nie benutzt, niemals." Auch ihre Wimpern habe sie sich noch nie verlängern lassen.

Aussehen sei ihr wichtiger "als 90 Prozent der Menschen"

Dennoch gibt sie zu, dass ihr gutes Aussehen wirklich wichtig sei. "Es kümmert mich wahrscheinlich mehr als 90 Prozent der Menschen auf dem Planeten", gesteht sie. Als Mutter sei es nicht einfach, sich Zeit dafür zu nehmen. Daher kümmere sie sich abends um ihre Beauty-Routine. "Nachdem jeder im Bett ist, mache ich Laserbehandlungen", verrät sie.

Dabei sei ihr wichtig, trotz kosmetischer Behandlungen weiterhin natürlich auszusehen. "Ich bin 41. Ich wollte immer angemessen aussehen", erklärt sie. "Es kommt der Punkt, an dem du es übertrieben hast - zu viele Filler, zu gespannt, zu viele kosmetische Eingriffe. Es gibt nichts Schlimmeres."

Bereits 2019 widersprach die Vierfach-Mama während einer Masterclass ihres Make-up-Artists Mario Dedivanovis (38) Gerüchten über eine Nasenoperation. "Ich habe meine Nase nie machen lassen", beteuerte sie damals. Auch einen "Brazilian Butt Lift", also eine operative Vergrößerung des Gesäßes, stritt die 41-Jährige mehrfach ab. In der Serie "Keeping Up with the Kardashians" ließ sie 2011 ihren Po röntgen, um zu beweisen, dass sie darin keine Implantate habe.