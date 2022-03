Kim Gloss verrät das Geschlecht ihres Babys

Kim Gloss und ihr Ehemann Alexander erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt hat der Reality-TV-Star das Geschlecht des Babys enthüllt.

Kim Gloss (29) erwartet derzeit ihr zweites Kind. Jetzt hat die Sängerin und Influencerin das Geschlecht ihres noch ungeborenen Babys : Sie und ihr Ehemann Alexander bekommen ein Mädchen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Junge oder Mädchen", schreibt Gloss zu einem Video, das eine aufwendige Gender-Reveal-Party mitten am See zeigt. Mit ihrem Partner schreitet die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin in einem weißen Off-Shoulder-Kleid, das ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt, einen Steg entlang. Dort warten bereits Freunde und Familienmitglieder der beiden. Alles ist mit blauen und rosafarbenen Elementen dekoriert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Schließlich bleibt das Paar bei einem weißen XXL-Luftballon stehen, hält noch eine Ansprache und bringt diesen schließlich zum Platzen: Zu sehen ist pinkes Konfetti. Gloss und ihr Alexander fallen sich am Ende strahlend in die Arme.

Eine kleine Patchworkfamilie

Ihre Schwangerschaft hat Gloss Ende Januar 2022 auf Instagram bekannt gegeben. Es ist das erste gemeinsame Kind des Paares, das seit Sommer 2021 verheiratet ist. Beide brachten jeweils ein Kind aus früheren Beziehungen mit in die Ehe: er einen Sohn, Gloss ihre 2013 geborene Tochter aus einer vorangegangenen Beziehung mit Rocco Stark (35).