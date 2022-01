Kim Gloss meldet sich aus dem Krankenhaus: "Bin ohnmächtig geworden"

Sorge um Kim Gloss: Die Sängerin hat sich bei Instagram aus dem Krankenhausbett bei ihren Fans gemeldet. Was war passiert?

Sängerin Kim Gloss (29) hat sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans gemeldet: "Grüße aus dem Krankenbett", sagt sie in einem Video, in dem sie mit müder Miene in einem Krankenhausbett liegt. Sie habe sich schnell melden und bedanken wollen für die zahlreichen Genesungswünsche, die sie erreicht hätten. Aber was war passiert?

Kim Gloss: "Dann kam der Krankenwagen"

"Als das gestern passiert ist und das alles aus dem Ruder lief mit meiner Gesundheit, war ich gerade im Nagelstudio", erklärt sie weiter. "Dann fing es an mit den Schmerzen, mit dem Übergeben. Schüttelfrost, Fieber habe ich dort bekommen, bin ohnmächtig geworden. Dann kam der Krankenwagen und hat mich mitgenommen."

Im Krankenhaus habe man ihr nun eine Infusion und Antibiotikum verabreicht. "Gibt auf jeden Fall Schöneres", schreibt sie zu einem Video, in dem sie am Tropf hängt. Darüber hinaus habe sie einen Katheter bekommen, "ziemlich unangenehm sage ich euch". Woran die 29-Jährige leidet, ist noch nicht bekannt.

Corona-Infektion Ende 2021

Kim Gloss und ihre Tochter Amelia (8) haben sich Ende November mit dem Coronavirus infiziert. Gloss sei fünf Tage nach ihrer Tochter an Covid-19 erkrankt. Amelia brachte das Virus aus der Schule mit, wie die Influencerin bereits Ende November in einer Instagram-Story berichtete. Danach hatten sich Mutter und Tochter in Quarantäne begeben.