Kim Cattrall erinnert an ihren Bruder und wirbt für Suizid-Prävention

Vor vier Jahren nahm sich Kim Cattrells Bruder Christopher das Leben. Zu seinem 59. Geburtstag erinnert die Schauspielerin mit einem Post an ihren kleinen Bruder. Und macht auf Suizid-Prävention aufmerksam.

Kim Cattrall (65) erinnert an ihren verstorbenen Bruder Christopher. Zu seinem Geburtstag . "Heute wäre der 59. Geburtstag meines kleinen Bruders Chris gewesen. Alles Gute zum Geburtstag, süßer 'Topher'. Wir vermissen dich heute und jeden Tag", schrieb der "Sex and the City"-Star zu dem Foto. Außerdem setzte sie einen Hashtag mit dem Titel "Selbstmord-Prävention" dazu. Christopher Cattrall hatte sich im Februar 2018 das Leben genommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Kim Cattrall hatte ihren Bruder Anfang Februar 2018 als vermisst gemeldet, nachdem er mehrere Tage nicht in seiner Wohnung in Lacombe im kanadischen Bundesstaat Alberta angetroffen wurde. Auf Twitter rief sie ihre Fans dazu auf, ihr bei der Suche zu helfen.

Mehr Offenheit über Depressionen

Nur wenige Stunden später musste Cattrall den Tod ihres Bruders bekannt geben. "Mit großer Trauer geben meine Familie und ich das unerwartete Ableben unseres Sohnes und Bruders, Chris Cattrall, bekannt".

Im Sommer 2019 äußerte sich die Schauspielerin erstmals über einen Tod und bestätigte, dass es sich um Selbstmord gehandelt habe. Ihr Bruder habe an Depressionen gelitten, wovon sie und ihre Familie aber nichts geahnt hätten.

Seit dem Tod ihres Bruders ist es Cattrall ein Anliegen, die Themen Depressionen und Selbstmord zu enttabuisieren. "Es ist schwer, über Selbstmord zu sprechen, und ich glaube auch, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft nicht sehr gut mit Trauer umgehen können", sagte sie. "Aber seit wir Chris verloren haben, haben so viele Menschen privat über den Verlust von Familienmitgliedern oder Freunden gesprochen, und man erkennt, dass Selbstmord eine Epidemie ist. Wir sprechen nur nicht darüber."

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111.