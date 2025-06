"Kids' Choice Awards": Machine Gun Kelly bringt Tochter Casie mit

Machine Gun Kelly hat einen Vater-Tochter-Ausflug zu den "Nickelodeon Kids' Choice Awards" unternommen. Seine älteste Tochter Casie begleitete ihren Vater zu der Preisverleihung und machte ihm ein süßes Kompliment.

Machine Gun Kelly (35) hat am Samstag seine Tochter Casie (15) mit zu den "Kids' Choice Awards" gebracht. Gemeinsam posierten die beiden auf dem orangefarbenen Teppich der Preisverleihung des Senders Nickelodeon in Santa Monica.

und performte seinen Song "Cliché". Seinen Auftritt ansagen durfte seine Tochter. "Ich weiß, dass niemand wirklich will, dass seine Eltern auf der Party sind, aber du, du bist ziemlich cool", machte sie dem Sänger ein süßes Kompliment. Auf den Musiker wartete zudem der berühmte grüne Schleimregen, den die Stars bei der Verleihung über sich ergehen lassen müssen. Machine Gun Kelly meisterte die Schleimparty mit Bravour und hatte sichtlich Freude daran.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Casie stammt aus seiner früheren Beziehung mit Emma Cannon. Am 27. März hatte Machine Gun Kelly die Geburt seiner zweiten Tochter mit seiner Ex-Verlobten Megan Fox (39) . Fast drei Monate später verkündete der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, den Vornamen des kleinen Mädchens in einem weiteren Beitrag auf . In einem kurzen Clip klimperte er auf einer Ukulele, während seine Tochter zum Takt in einer Babywippe schaukelte. Dazu postete er die Worte: "Saga Blade Fox-Baker. Danke für das ultimative Geschenk, Megan Fox."

Weitere Gewinner der "Kids' Choice Awards"

Am Samstag durften sich viele weitere Stars über die zeppelinförmigen Preise der "Kids' Choice Awards" unter der Moderation von Sängerin Tyla (23) freuen. So wurde Jack Black (55), der ebenfalls in grünen Schleim gehüllt wurde, als beliebtester Filmschauspieler für "Ein Minecraft Film" ausgezeichnet und wurde mit einem weiteren Award als "King of Comedy" geehrt.

Rihanna erhielt den "Icon Silver Blimp Award", nahm ihn per Videobotschaft entgegen und richtete appellierende Worte an ihre jungen Fans. "Ich möchte diesen Moment nutzen, um euch alle daran zu erinnern, dass der Ort, an dem ihr euch gerade befindet, wichtig und entscheidend für euren weiteren Weg ist. Nehmt euren Platz in dieser Welt ein und wisst, dass ihr für Großes auserwählt seid." Im Bereich Musik wurden zudem unter anderem Sabrina Carpenter (26), Benson Boone (22) und SZA (35) ausgezeichnet.