Khloé Kardashian packt über alle Beauty-Eingriffe aus

Nach den jahrelangen Spekulationen über ihr verändertes Aussehen bricht Khloé Kardashian ihr Schweigen. In einem ausführlichen Instagram-Kommentar listet sie detailliert alle Schönheitsoperationen und Behandlungen der letzten 15 Jahre auf.

Als der Londoner Schönheitschirurg Jonny Betteridge vor Kurzem über Khloé Kardashians (41) "Transformation" spekulierte, rechnete er wohl nicht mit einer derart offenen Antwort. Die Reality-Ikone, die am 27. Juni ihren 41. Geburtstag feierte, ließ es sich nicht nehmen und servierte ihren Followern eine beispiellos ehrliche Bestandsaufnahme ihrer Beauty-Geschichte.

Mediziner veröffentlicht Liste mutmaßlicher Beauty-Eingriffe

Auslöser für Kardashians ungewöhnliche Transparenz war ein Instagram-Post des Mediziners: Anhand von Fotos der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig verglich er aktuelle Aufnahmen mit einem älteren Bild des Realitystars - und veröffentlichte daraufhin eine Liste mutmaßlicher Beauty-Eingriffe.

"Basierend auf aktuellen Fotos glaube ich, dass sie möglicherweise folgende Arbeiten durchführen ließ", schrieb Betteridge und zählte Eingriffe wie eine Augenbrauenstraffung, Nasen-OP und Gesichtslifting auf. Er betonte: "Diese Aufschlüsselung ist rein spekulativ und basiert auf meiner professionellen Meinung. Ich habe keine persönlichen Kenntnisse über die Behandlungen, die Khloé Kardashian möglicherweise hatte oder nicht hatte."

Khloé Kardashian packt aus

Die Aufklärung kam wenig später. "Das nehme ich als großes Kompliment", startete Khloé Kardashian ihren Beitrag, bevor sie zur schonungslosen Aufzählung überging. "Zunächst einmal denke ich, dass diese Fotos etwa 15 Jahre auseinanderliegen. Aber hier ist eine Liste der Dinge, die ich gemacht habe."

Die Mutter zweier Kinder hielt nichts zurück: Eine Nasen-OP, Laser-Haarentfernung am Haaransatz, Botox und Sculptra-Behandlungen an der Stelle, wo ihr Gesichtstumor entfernt wurde, sowie regelmäßige Soft-Wave-Laser-Behandlungen zur Hautstraffung. Kardashian verriet dazu auch die jeweiligen Ärzte und Behandlungseinrichtungen, bei denen sie die Eingriffe vornehmen ließ.

Khloé Kardashian: Wie steht sie zu weiteren Beauty-OPs?

Kardashian räumte zudem mit Gerüchten über aktuelle Filler-Behandlungen auf. "Ich hatte in der Vergangenheit Filler, aber nicht in den letzten Jahren", stellte sie klar. "Ich höre, dass es nie ganz verschwindet, also bin ich sicher, dass noch etwas da ist, aber es hat sich beruhigt." Als weitere Beauty-Maßnahmen gab Kardashian "Kollagen Baby Threads" unter Kinn und Hals, Lachsspermagesichtsbehandlungen, normale Gesichtsbehandlungen, Peptide, Vitamine und tägliche Hautpflege an.

Die Geschäftsfrau verriet ebenfalls, dass sie über die Jahre "langsam und stetig" 80 Pfund (rund 36 Kilogramm) abgenommen habe. Zu weiteren Beauty-Eingriffen stellte sie klar: "2025 gibt es viele andere Dinge, die wir vor einer Operation tun können, aber wenn die Zeit reif ist, und wenn ich mich dafür entscheide, kenne ich einige großartige Ärzte." Ihre ehrliche und ausführliche Antwort in der Kommentarspalte brachte der 41-Jährigen über 3.000 Likes ein.