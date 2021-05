Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel sind das neue "DSDS"-Traumpaar

Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel haben in der vergangenen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" nicht nur ihr Gesangstalent bewiesen. Sie sind jetzt auch ein Paar!

Die vergangene Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL hat für viel Aufsehen gesorgt. Erst stieg Michael Wendler (48) vorzeitig aus der Jury aus und verbreitete Verschwörungstheorien, dann wurde bekannt, dass Pop-Titan und Urgestein Dieter Bohlen (67) künftig nicht mehr Teil der Show sein wird. Nun gibt es aber schöne Neuigkeiten aus dem "DSDS"-Universum: Zwei der Kandidaten der letzten Staffel haben in der Sendung zueinander gefunden und sich verliebt!

"Liebe dein Lächeln, Engel"

Kevin Jenewein (27) konnte sich bis ins Finale singen, Pia-Sophie Remmel (20) schaffte es bis in die Live-Shows - und sie haben das Herz des jeweils anderen erobert. Beide haben ein Bild gepostet, das sie . Damit bestätigen die Gesangstalente, dass sie ein Paar sind. Remmel bedankte sich in ihren Stories zudem für die zahlreichen Glückwünsche ihrer Fans. "Ich bin noch lange nicht durch. Ich hab' noch lange nicht alles gesehen", erklärt die Sängerin in einem Clip. Sie habe sich "unfassbar doll gefreut" und wolle allen auch noch antworten, es könnte aber sein, "dass es ein bisschen länger dauert".

Die Fans hatten zuvor bereits vermutet, dass die beiden zusammen sind. Jenewein hatte zuletzt etwa kommentiert. "Liebe dein Lächeln, Engel", schrieb der Sänger. Er hoffe, dass er sie an jedem Tag ihres Lebens dazu bringen könne. Erst kürzlich hatten die beiden bei YouTube ein gemeinsames Musikvideo veröffentlicht. Sie covern darin den Song "Minefields" von Faouzia (20) und John Legend (42)