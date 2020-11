Kevin Hart veröffentlicht erstes Foto seiner kleinen Tochter

US-Star Kevin Hart ist im September zum vierten Mal Vater geworden. Nun veröffentlichte er das erste Foto seiner kleinen Tochter Kaori Mai.

US-Star Kevin Hart (41, ) schwebt momentan offenbar auf Wolke sieben. Fast drei Wochen nach der Geburt seines vierten Kindes, veröffentlichte der Schauspieler das erste Bild seiner Tochter Kaori Mai .

Auf dem Schnappschuss trägt die Kleine einen Strampler mit rosa Herzen sowie ein passendes Stirnband mit Schleife. Harts Schwiegermutter Honey Andrea hält den kleinen Spross, der mit großen Augen in die Kamera blickt. "Alles was ich tun kann, ist lächeln" schreibt der Comedian zum süßen Foto. Auch einige Stars sind vom Anblick seiner Tochter gerührt. Sowohl Mark Wahlberg (49), Kate Hudson (41) als auch Nicki Minaj (37) hinterließen Herz-Emojis in den Kommentaren.

Ehefrau Eniko postet ebenfalls neues Foto

Auch seine Model-Ehefrau Eniko Hart (36) veröffentlichte auf ein neues Bild ihrer kleinen Tochter. Auf dem Foto hat Enikos Mutter ihr Enkelkind im Arm, ihre Hand hält dabei schützend den Kopf des Neugeborenen, und lächelt.

Kaori Mai Hart kam am 29. September 2020 zur Welt, wie die Eltern damals stolz verkündeten. Hart und seine Frau Eniko haben bereits einen Sohn, der 2017 zur Welt kam. Aus Kevin Harts erster Ehe stammen ebenfalls ein Sohn, Hendrix (geb. 2007), und eine Tochter, Heaven (geb. 2005).