Kevin Federline über seine Memoiren: "Hier findet ihr Antworten"

Kevin Federline verspricht schonungslose Ehrlichkeit von seinem Buch "You Thought You Knew". Der Ex-Mann von Britney Spears will über herzzerreißenden Liebeskummer und ständigen Spott sprechen - und über das Vatersein.

Das Buchcover ist enthüllt, die Versprechen sind gewagt: Kevin Federline rührt die Werbetrommel für seine im Oktober erscheinende Autobiografie "You Thought You Knew". Und der 47-Jährige verspricht dabei tiefe Einblicke in sein Privatleben.

"Dieses Buch ist extrem intim und transparent", . Und weiter: "Ich habe meine größten Träume erreicht, mit herzzerreißendem Liebeskummer gekämpft und ständigen Spott ertragen - und das alles, während ich der Vater wurde, den meine Kinder brauchten."

Das markanteste Versprechen richtet sich direkt an seine Leser: "Wenn Sie jemals Fragen hatten, werden Sie hier Antworten finden." Eine Aussage, die nicht wenige Fans seiner berühmten Ex-Frau nach zwei Jahrzehnten voller Spekulationen über seine Beziehung zu Britney Spears (43) neugierig machen dürfte.

Federline, der mit Spears von 2004 bis 2007 verheiratet war und die gemeinsamen Söhne Sean Preston (19) und Jayden James (18) hat, will seine Version der Geschichte erzählen. Das Buch soll einerseits die Höhen seiner Tanzkarriere mit Superstars wie Michael Jackson, Pink und Destiny's Child beleuchten. Doch auch um seine Vaterschaft unter den erschwerten Bedingungen des Ruhms soll es gehen.

Vaterschaft unter extremen Bedingungen

"Meine Kinder erlebten nicht enden wollende emotionale Turbulenzen", beschreibt Federline die Herausforderungen. Die Söhne wuchsen buchstäblich im Scheinwerferlicht auf, jeder Schritt wurde von Paparazzi verfolgt.

Das Buch verspricht Einblicke in die "schmerzhafte Realität, Kinder unter einem Mikroskop großzuziehen, während man versucht, die Familie zusammenzuhalten", wie es in der Verlagsmitteilung heißt. Federline schildert, wie er "erbarmungsloser Medienberichterstattung" standhalten musste.

Vom Arbeiterkind zum Medienstar

Die Autobiografie beginnt mit Federlines Kindheit in einfachen Verhältnissen und seinen frühen Jahren als Tänzer und erstreckt sich über die Herausforderung, Partner einer der berühmtesten Frauen der Welt zu sein.

Nach der Scheidung 2007 verschwand Federline weitgehend aus dem Rampenlicht. Heute ist er Vater von sechs Kindern aus verschiedenen Beziehungen - neben Sean Preston und Jayden James auch Kori und Kaleb mit Ex-Freundin Shar Jackson sowie Jordan und Peyton mit Ehefrau Victoria Prince.