Kevin Costner trauert um "Der mit dem Wolf tanzt"-Star Graham Greene

Kevin Costner würdigt seinen verstorbenen "Der mit dem Wolf tanzt"-Co-Star Graham Greene mit bewegenden Worten. Der 73-jährige Schauspieler starb nach langer Krankheit.

Kevin Costner (70) hat sich in den sozialen Medien von Schauspieler Graham Greene (1952-2025) verabschiedet. Der "Yellowstone"-Star eine berühmte Szene aus dem gemeinsamen Erfolgsfilm "Der mit dem Wolf tanzt" von 1990, um seines verstorbenen Kollegen zu gedenken. Greene war am vergangenen Montag im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Ein paar Dinge kommen mir in den Sinn, wenn ich an Graham Greene und unsere gemeinsame Zeit bei 'Der mit dem Wolf tanzt' denke", schreibt Costner in seinem emotionalen Beitrag. Besonders beeindruckt habe ihn Greenes Bereitschaft, die Lakota-Sprache zu erlernen. "Ich denke an meine Freude, als ich hörte, dass seine Arbeit in dem Film mit einer Oscar-Nominierung gewürdigt wurde."

"Ein Meister seines Fachs"

Costner hebt besonders die Szene hervor, die er mit dem Post teilte. "Ich denke an diese Szene im Besonderen, in der er mit so wenigen Worten so viel über die Beziehung zwischen Dunbar und den Ureinwohnern etablieren konnte. Er war ein Meister seines Fachs und ein wunderbarer Mensch." Mit diesen Worten würdigt der 70-Jährige nicht nur Greenes schauspielerisches Können, sondern auch seine Persönlichkeit.

wollte Greene kurz vor seinem Tod noch einmal Kontakt zu Kevin Costner aufnehmen. Sein Vertreter Michael Greene berichtete, dass es der letzte Wunsch des sterbenden Schauspielers gewesen sei, Costner zu danken - für die Art, wie er die Ureinwohner in den Medien über die Jahre repräsentiert hatte. Leider soll dieser Versuch der Kontaktaufnahme aber erfolglos geblieben sein.

Ein Vermächtnis der Anerkennung

"Ich bin dankbar, Zeuge dieses Teils seines bleibenden Vermächtnisses gewesen zu sein. Ruhe in Frieden, Graham", beendet Costner seinen Beitrag. Die Nachricht vom Tod des kanadisch-indianischen Schauspielers war erst einen Tag zuvor bekannt geworden. Greene, der für seine Rolle in "Der mit dem Wolf tanzt" eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller erhalten hatte, galt als einer der bedeutendsten indigenen Schauspieler Nordamerikas.