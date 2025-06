Kevin Costner: Eisige Distanz zur Ex-Ehefrau

Für den 18-jährigen Sohn Cayden legten Kevin Costner und Ex-Frau Christine Baumgartner ihre Streitigkeiten beiseite - zumindest oberflächlich. Bei der Abiturfeier hielten die beiden demonstrativ Abstand zueinander.

Die Spannungen zwischen Kevin Costner (70) und seiner Ex-Frau Christine Baumgartner (51) sind auch mehr als ein Jahr nach ihrer Scheidung deutlich spürbar. Bei der Abiturfeier ihres gemeinsamen Sohnes Cayden in Santa Barbara zeigte sich das ehemalige Paar zwar gemeinsam - jedoch mit demonstrativ eisiger Distanz zueinander.

, erschienen sowohl der 70-jährige Hollywoodstar als auch seine Ex-Frau zu der wichtigen Zeremonie ihres 18-jährigen Sohnes. Doch von einer Annäherung war nichts zu spüren: Die beiden hielten sich bewusst an entgegengesetzten Enden des Schulgeländes auf. Der Abiturient Cayden konnte so Fotos mit beiden stolzen Elternteilen machen - allerdings getrennt voneinander.

Die anhaltenden Spannungen zwischen dem Ex-Paar haben auch finanzielle Dimensionen. Wie "TMZ" berichtet, musste Costner gemäß dem Ehevertrag eine Einmalzahlung von einer Million Dollar an seine Ex-Frau leisten. Zusätzlich zahlt der "Yellowstone"-Star monatlich 63.000 Dollar Unterhalt für die gemeinsamen Kinder.

Laut US-Berichten aus dem Mai 2023 reichte Baumgartner, die seit 2004 mit Kevin Costner verheiratet war, die Scheidung von dem Hollywoodstar ein und gab "unüberbrückbare Differenzen" als Grund an. die Scheidung von der Mutter dreier seiner Kinder später als einen "niederschmetternden Moment" und fügte hinzu: "Er ist gewaltig, er hat wehgetan."

Costner hat noch lange keine Renten-Pläne

In einem Interview mit "People" hatte Costner kürzlich versichert, noch keinen Gedanken daran zu verschwenden, sich zur Ruhe zu setzen. "Ich denke gar nicht daran, in Rente zu gehen, weil ich einfach zum nächsten Projekt wechsle, das meine Fantasie beflügelt", verriet der Schauspieler. Seine Fantasie bestimme, was er tue, nicht ein Chef, erklärte der Star weiter.

Auch privat steht demnach noch einiges auf der Liste von Dingen, die Costner noch erleben will - auch wenn er die nicht "Bucket List" nennen möchte: "Ich habe so etwas nicht. Ich habe diese Liste, aber ich bezeichne sie nicht so. Aber sicherlich sind meine Augen und meine Begeisterung weit offen und sehr groß."