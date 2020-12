"Kevin - Allein zu Haus": Aktuelles Foto von Macaulay Culkin nach Drogen-Vergangenheit

Dieses Jahr feiert der Film "Kevin - Allein zu Haus" sein 30. Jubiläum. Wie geht es Hauptdarsteller und Kinder-Star Macaulay Culkin heute? Wann läuft der Weihnachts-Klassiker 2020 im TV?

Man mag es kaum glauben – 30 Jahre ist die Premiere des Kino-Hits "Kevin - Allein zu Haus" schon her. "Kevin" ist natürlich mittlerweile auch erwachsen geworden. Schauspieler Macaulay Culkin feierte in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Die AZ erklärt, warum sich seine Fans lange große Sorgen um ihn machten und wo man den weihnachtlichen Klassiker anschauen kann.

"Kevin - Allein zu Haus": Film läuft auch 2020 im Fernsehen

Die Geschichte vom achtjährigen "Kevin", der von seiner Familie an Weihnachten zu Hause vergessen wird, zählt zu den erfolgreichsten Komödien aller Zeiten. Während sich seine Eltern und drei Geschwister aus einem Vorort von Chicago zum Weihnachtsurlaub nach Paris aufmachen, wird "Kevin" einfach im Trubel zurückgelassen. Dort muss er das Haus gegen zwei Einbrecher verteidigen. Seit der Premiere 1990 gilt der Film als wahrer Weihnachts-Klassiker. Der Film von John Hughes wurde für den Oscar und für den Golden Globe nominiert.

"Kevin"-Darsteller Macaulay Culkin: Kinderstar mit Drogenmissbrauch

Culkin ist waschechter New Yorker: 1980 wurde er dort als Sohn eines Schauspielers geboren. Früh trat er in dieselben Fußstapfen: Mit nur vier Jahren stand Culkin zum ersten Mal auf der Bühne. Mit der Komödie "Allein mit Onkel Buck" folgte mit neun Jahren schon der internationale Durchbruch. Ein Jahr später dann der riesige Erfolg von "Kevin - Allein zu Haus". Macaulay Culkin war nun offiziell ein Kinder-Star.

Karriere von Schauspieler aus "Kevin - Allein zu Haus" und Alkohol-Schlagzeilen

Es folgten weitere Produktionen und sogar ein Auftritt in Michael Jacksons Musikvideo zu "Black or White". Mit 14 Jahren, sein Vermögen wird zu diesem Zeitpunkt auf rund 20 Millionen Euro geschätzt, erlebte er den bitteren Scheidungskrieg seiner Eltern und verweigerte ihnen den Zugriff auf sein Geld. Je älter er wurde, desto weniger konnte er an die Erfolge seiner Kindheit anknüpfen. machte er nur noch mit Alkohol- und Drogenexzessen sowie seiner vermuteten Magersucht.

Heute kommt Macaulay Culkin ohne Drogen aus. 2015 sah das noch ganz anders aus. © BangShowbiz

Wie geht es dem "Kevin - Allein zu Haus"-Star heute?

Heute, zum 30. Jubiläum von "Kevin - Allein zu Haus", geht es Culkin wesentlich besser. Heute sei er clean, äußerte der ehemalige Kinder-Star zuletzt in Und auch auf Paparazzi-Fotos sieht er mittlerweile weitaus gepflegter aus, als noch vor vier Jahren.

Macaulay Culkin bei den American Music Awards 2018. © Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Was macht Macaulay Culkin heute und wer ist seine aktuelle Freundin?

Ab und an besetzt er noch kleinere Rollen in Filmen, ansonsten hat er sich der Musik verschrieben: Seit 2013 ist der nun 40-Jährige Teil der Comedy-Rock-Band "The Pizza Underground". Auch privat sieht es rosig aus: Seit 2017 ist er mit der Schauspielerin Brenda Song liiert, Nachwuchs soll schon in sein. Zwischen 2002 und Januar 2011 war Culkin mit Mila Kunis liiert; sie ist heute mit Ashton Kutcher verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm.

Weihnachten 2020: "Kevin - Allein zu Haus" auf Sat.1 und im Stream sehen

Wer den Klassiker im Free-TV sehen möchte, muss sich bis Heiligabend gedulden: Am 24. Dezember zeigt Sat.1 den Film um 20.15 Uhr. Ansonsten bieten die Streaming-Anbieter Amazon Prime, Maxdome, iTunes, Google Play, Disney Plus und Sky "Kevin - Allein zu Haus" zum Kauf oder Verleih an. Der Preis bewegt sich hier zwischen knapp vier und zehn Euro.