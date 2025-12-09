Kessler-Zwillinge in aller Stille beigesetzt: Letzte Ruhe in Grünwald

Alice und Ellen Kessler haben ihre letzte Ruhe gefunden, wie sie es sich gewünscht haben: im Grab ihrer Mutter, beigesetzt in aller Stille.

Alice (l.) und Ellen Kessler wurden als Sängerinnen und Tänzerinnen international berühmt. Nun wurden sie in Grünwald beigesetzt.

Am 18. November traten Alice und Ellen Kessler, weltberühmt als die Kessler-Zwillinge, ihre letzte Reise an. Wie fast alles in ihrem Leben taten sie das auch zusammen. 21 Tage nach ihrem Tod wurden sie nun beigesetzt.

Im Grab der Mutter: Letzte Ruhe in Grünwald

Eine Trauerfeier mit guten Freunden wie Caroline Reiber und Bibi Johns gab es keine, das wollten Alice und Ellen Kessler nicht, weiß die AZ. Wie " " berichtet, wurden die Promi-Zwillinge eingeäschert und die Urnen ihrem Wunsch entsprechend im Grab ihrer Mutter auf dem Grünwalder Friedhof beigesetzt. Rund um das Grab sind weiße Rosenblätter verstreut.

So sehr sie Zeit ihres Lebens die Öffentlichkeit suchten: Auf Nachfrage der AZ bestätigte auch die Gemeinde Grünwald bereits vergangene Woche, dass es der ausdrückliche Wunsch der Zwillinge gewesen sei, ohne Öffentlichkeit beigesetzt zu werden.

Nachbarin über Kessler-Zwillinge: "Ganz zauberhafte Damen"

Die AZ hatte vor wenigen Tagen mit einer Grünwalder Nachbarin der beiden Showgrößen gesprochen. "Die Kessler-Zwillinge waren sehr nett. Wir hatten ein gutes Verhältnis zu den beiden", erzählte sie. Vor allem an einem Familienmitglied hatten Ellen und Alice Kessler einen Narren gefressen. "Sie waren ganz verliebt in unseren Hund und haben sich immer gefreut, wenn wir uns zufällig begegnet sind. Es waren ganz zauberhafte Damen."

Die Kessler-Schwestern tanzten auch in Paris - hier ein undatiertes Archivbild aus dem Tanzunterricht. © INP Halioua/dpa

Ihre Karriere führte die Schwestern durch die ganze Welt, sie standen unter anderem in Italien, Frankreich und den USA auf der Bühne. Weltstars wie Elvis Presley oder Frank Sinatra waren von ihnen begeistert.