Kessler-Zwillinge: Elvis war ein verklemmter junger Mann

Alice und Ellen Kessler plaudern aus dem Nähkästchen und sprechen auch über ihre Erfahrungen mit Frank Sinatra.

Als die berühmtesten Zwillinge im Showgeschäft standen Alice und Ellen Kessler (86) jahrzehntelang auf den Bühnen dieser Welt – und haben so manchen Star aus der Nähe kennengelernt.

"Also Elvis war ein verklemmter, gehemmter junger Mann", sagte Ellen Kessler nun dem "Münchner Merkur" (Samstag). Ihre Zwillingsschwester Alice ergänzte: "Keiner glaubte es uns. Wenn man ihn so sah auf der Bühne, wirkte der ja ganz anders." Sie vermute, Elvis Presley habe gehofft, dass sie für ihn schwärmten. "Doch so waren wir gar nicht. Wir waren völlig cool." Das habe ihn verunsichert. "Aber ich muss zugeben: Wenn wir ausgegangen sind mit ihm, sah er schon toll aus."

Kessler-Zwillinge: "Frank Sinatra war sehr nett zu uns"

Frank Sinatra wiederum sei ein toller Profi gewesen. "Er war sehr nett zu uns", berichtete Alice in dem Doppel-Interview. "Wissen Sie auch, warum? Wir haben ihn nie bedrängt, wir wollten nie was von ihm. Wir haben sie ja beobachtet, die Menschen um ihn herum: 'Oh, Frankie!' Alle immer ihm hinterher. Das hat ihn genervt. Wir haben uns völlig zurückgehalten."

Die beiden 86-Jährigen wollen von Mittwoch an in einer Online-Benefizauktion zahlreiche handgenähte Kostüme aus ihrer 70-jährigen Bühnenkarriere versteigern. Der Erlös der Versteigerung gehe ohne Abzüge an die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal.