Kessler-Zwillinge bestimmten im Testament: Wer das Millionen-Haus erbt

Alice und Ellen Kessler verabschiedeten sich am Montagmorgen gemeinsam. Deutschlands bekannteste Show-Zwillinge entschieden sich für "begleitende Sterbehilfe". 2023 änderten sie ihr Testament. Ihr Haus in Grünwald wird verkauft. Das Erbe wird aufgeteilt.

Die verstorbenen Show-Ikonen Alice und Ellen Kessler haben zwei Jahre vor ihrem Tod ihr Testament noch einmal überarbeitet. Die eineiigen Zwillinge entschieden sich im Herbst 2023 bewusst dafür, ihr Vermögen einmal gerechter zu verteilen.

Erbe der Kessler-Zwillinge geht u.a. an Ärzte ohne Grenzen, CBM und Unicef

Ursprünglich war geplant, dass das gesamte Erbe an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gehen sollte. Doch Alice und Ellen änderten diesen Wunsch: "Meine Schwester und ich haben uns besprochen, dass nicht nur einer was haben soll, sondern mehrere", so Ellen Kessler im Frühjahr 2024 zu "Bild".

Statt alles einer Organisation zu vermachen, erhalten nun mehrere Wohltätigkeitsorganisationen einen Teil des Vermögens: darunter die Blindenmission CBM, Unifed, das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk sowie die Deutsche Stiftung Patientenschutz.

"Haben unser Geld nie zum Fenster rausgeschmissen"

Über die genaue Höhe ihres Nachlasses gibt es keine offiziellen Angaben. Ellen Kessler sagte jedoch: "Wir haben sehr gut verdient, unser Geld nie zum Fenster rausgeschmissen und gut angelegt. Wir haben noch ein bisschen was auf der Kante." Das 900-Quadratmeter-Haus in Grünwald, das die Zwillinge 1986 mit zwei Wohnbereichen bauen ließen, soll verkauft werden, berichtet "Bild". Der Erlös soll unter den Erben aufgeteilt werden.

Die Villa von Alice und Ellen Kessler soll verkauft werden © Ben Sagmeister

Alice Kessler kündigt Abo: Brief kommt in Redaktion der Abendzeitung

Vor ihrem Tod kündigte Alice Kessler nach Jahrzehnten auch das gemeinsame AZ-Abo. Am Montagmorgen brachte der Briefträger das Schreiben in die AZ-Redaktion. "Zum 30.11.2024" hatte sie ursprünglich mit dem Computer geschrieben. Das Datum hatte sie dann aber noch einmal handschriftlich mit Kugelschreiber ausgebessert – "zum 17.11.2025". Es ist der Tag, an dem sich die Kesslers für immer verabschiedeten.

Mit diesem Schreiben hat Alice Kessler kurz vor ihrem Tod das Abonnement der Abendzeitung gekündigt. © privat

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.