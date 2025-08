Kelly Osbourne nimmt mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Vater

Kelly Osbourne hat auf Instagram bewegende Worte für den Tod ihres Vater Ozzy Osbourne gefunden und sich bei seinen und ihren Fans für die Anteilnahme bedankt.. Der Black-Sabbath-Frontmann ist am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben.

Kelly Osbourne (40) ehrt ihren verstorbenen Vater Ozzy Osbourne mit einer bewegenden Botschaft in den sozialen Medien. Der Black Sabbath-Frontmann war im Juli im Alter von 76 Jahren gestorben.

Kelly, die erst wenige Wochen vor seinem Tod Gerüchte über den angeblich bevorstehenden Tod ihres Vaters dementiert hatte, wandte sich "Ich habe mich hunderte Male hingesetzt, um das zu schreiben, und weiß immer noch nicht, ob die Worte jemals ausreichen werden... aber vom Grund meines Herzens: Danke", schrieb sie. "Die Liebe, Unterstützung und wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch erhalten habe, haben mir wirklich geholfen, durch den schwersten Moment meines Lebens zu kommen. Jedes freundliche Wort, jede geteilte Erinnerung, jedes bisschen Mitgefühl hat mehr bedeutet, als ich jemals erklären kann."

Die 40-Jährige beschrieb in ihrem Post auch die Intensität ihrer Trauer: "Trauer ist etwas Seltsames - sie überfällt einen in Wellen - ich werde eine Weile nicht okay sein - aber zu wissen, dass meine Familie nicht allein ist in unserem Schmerz, macht einen Unterschied. Ich halte fest an der Liebe, dem Licht und dem Vermächtnis, das zurückgelassen wurde. Danke, dass ihr da seid. Ich liebe euch alle so sehr." Sie unterzeichnete mit: "Kelly #BirminghamForever #OzzyForever".

Verlobung vor dem Abschied

Kelly konnte sich noch wenige Wochen vor Ozzys Tod vor ihrem Vater verloben. Bei seinem Abschiedskonzert war ihr langjähriger Partner Sid Wilson vor ihr auf die Knie gegangen.

Das Black Sabbath-Reunion-Konzert fand im Villa Park statt, nur einen Steinwurf von dem Ort entfernt, wo die Band 1968 gegründet wurde. Ozzy sagte den Tausenden von Heavy-Metal-Fans, dass es "so gut sei, auf dieser Bühne zu stehen", während er sein letztes Set von einem großen schwarzen Thron aus performte.

Nach dem epischen Konzert wurde die Osbourne-Familie mit einer wunderbaren Überraschung konfrontiert, als Sid Wilson vor Kellys Eltern Ozzy und Sharon um ihre Hand anhielt. Am nächsten Tag teilte Kelly das freudige Ereignis auf Instagram und , in dem der Slipknot-Rocker der ehemaligen Reality-TV-Darstellerin einen Antrag machte.

In dem berührenden Video ist Sharon zu hören, wie sie flüstert: "Wir müssen leise sein, wartet", während sie die Backstage-Crew zum Schweigen bringt. Sid erklärte: "Kelly, du weißt, dass ich dich mehr liebe als alles andere auf der Welt." Sein romantischer Antrag wurde jedoch kurzzeitig von einem frechen Ozzy unterbrochen, der ausrief: "Verpiss dich! Du heiratest nicht meine Tochter." Unbeeindruckt von Ozzys Scherz lachte Sid und fuhr mit seinem Heiratsantrag fort: "Nichts würde mich glücklicher machen, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Also, vor deiner Familie und all unseren Freunden, Kelly, willst du mich heiraten?"

Birmingham gedenkt seinem Sohn

In Birmingham werden derzeit die unzähligen Blumen, Botschaften und Tribute, die zu Ehren der Heavy-Metal-Ikone hinterlassen wurden, gesammelt und an die Familie weitergegeben. Tausende von Fans haben die Black Sabbath-Bank in der Broad Street in Ozzys Heimatstadt besucht, um Blumensträuße, Kränze, Poster, Luftballons, Kerzen und Karten niederzulegen.



Der Stadtrat erklärte, die Erinnerungsstücke würden "respektvoll" in Absprache mit den Verwandten des Rockstars gesammelt und dann "mit größter Sorgfalt an einem sicheren Ort gelagert, um sicherzustellen, dass sie geschützt und mit Würde behandelt werden". In einer über den Stadtrat veröffentlichten Erklärung sagte die Osbourne-Familie: "Wir sind zutiefst bewegt von den herzlichen Tributen, die an der Black Sabbath-Bridge und am Black Sabbath-Wandgemälde in der Navigation Street in den letzten Tagen hinterlassen wurden. Diese Ausdrücke des Gedenkens spiegeln den tiefgreifenden Einfluss wider, den Ozzy auf die Stadt und ihre Menschen sowie auf Fans aus aller Welt hatte - BIRMINGHAM FOREVER!"