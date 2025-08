Kelly Osbourne meldet sich nach Beerdigung ihres Vaters

Kelly Osbourne bricht ihr Schweigen nach der Beerdigung ihres Vaters Ozzy Osbourne und zeigt einen Blumengruß für den Black-Sabbath-Sänger von der privaten Beerdigung.

Einen Tag, nachdem Ozzy Osbourne (1948-2025) in einer privaten Zeremonie im Haus der Familie in Buckinghamshire beigesetzt wurde, meldete sich seine Tochter Kelly Osbourne (40) mit einem Bild in ihren Instagram-Stories. Das Foto zeigt einen riesigen Blumenschmuck in Form eines Schriftzuges am Ufer des kleinen Sees auf dem Familienanwesen. Zu lesen ist "Ozzy Fucking Osbourne". Der legendäre Black-Sabbath-Sänger war am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.

Großer Trauerzug durch Osbournes Geburtsstadt Birmingham

Als herzzerreißende Anspielung auf ihren Vater trug Kelly Osbourne beim öffentlichen Trauerzug durch Birmingham am Mittwoch die getönte Brille, die Ozzys Markenzeichen war. Der Heavy-Metal-Ikone wurde mit einer Parade durch das Stadtzentrum seiner Geburtsstadt gedacht. Familie und Freunde, darunter auch seine Frau Sharon Osbourne (72), nahmen daran teil.

Kelly Osbourne und ihre Geschwister Jack (39) und Aimee (41) sowie Halbbruder Louis (50) legten Blumen nieder, während sie die völlig aufgelöste Sharon unterstützten. Sie grüßten die vielen Menschen, um ihre Dankbarkeit zu zeigen. Jack und Kelly wurden bei einer emotionalen Umarmung an der Black Sabbath Bridge gesehen, die in der vergangenen Woche mit Blumen geschmückt wurde.

Beerdigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die eigentliche Beerdigung fand dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. : "Heute haben wir einen geliebten Freund zu Grabe getragen. Ich bin dir ewig dankbar, dass du mich in dein Leben gelassen hast, Ozzy. Deine Inspiration und Liebe werden immer mit mir sein. Danke Sharon und Familie für eine pietätvolle, schöne Zeremonie. Dein Erbe lebt weiter."

Zu den Gästen gehörten auch Mansons Frau Lindsay Usich (40) und Ozzys Lead-Gitarrist Zakk Wylde (58). Wie Fotos von der Ankunft der Gäste zeigen, erschienen viele in Gothic- und Heavy-Metal-Kleidung: Rob Zombie (60) trug einen schwarzen Schal mit Totenkopf-Print, Manson schwarzen Nagellack.