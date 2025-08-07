Kelly Clarksons Ex-Mann im Alter von 48 Jahren gestorben

Kelly Clarksons Ex-Mann Brandon Blackstock ist tot. Erst kürzlich hatte die Sängerin Konzerte in Las Vegas abgesagt, um bei den Kindern sein zu können.

Kelly Clarksons (43) Ex-Mann Brandon Blackstock (1976-2025) ist im Alter von 48 Jahren nach mehrjährigem Kampf gegen den Krebs verstorben. Das hat seine Familie mitgeteilt. Die tragische Nachricht wurde bekannt, nachdem die Sängerin und Moderatorin nur wenige Stunden zuvor mehrere Konzerte abgesagt hatte, um sich um die Kinder kümmern zu können.

"Mit großer Trauer teilen wir die Nachricht vom Ableben von Brandon Blackstock mit", heißt es in einem Statement eines Vertreters der Angehörigen, das . "Brandon hat über drei Jahre lang tapfer gegen den Krebs gekämpft." Er sei friedlich im Kreise seiner Familie entschlafen. Man danke für Gedanken und Gebete und bitte darum, die Privatsphäre der Familie während der schwierigen Zeit zu respektieren.

"In diesem Moment muss ich vollständig für sie da sein"

Clarkson spricht in der Öffentlichkeit für gewöhnlich kaum über ihr Privatleben. Nur wenige Stunden vor Bekanntwerden der Todesnachricht hatte sie sich jedoch an ihre Fans gewandt. teilte sie mit: "Leider muss ich die verbleibenden August-Termine meiner 'Studio Sessions' in Las Vegas verschieben."

Normalerweise halte sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, der Vater ihrer Kinder sei jedoch erkrankt, "und in diesem Moment muss ich vollständig für sie da sein", schrieb Clarkson. Der Sängerin tue es "aufrichtig leid für alle, die Tickets für die Shows gekauft haben". Sie wisse die Gnade, die Güte und das Verständnis ihrer Fans zu schätzen.

Kelly Clarkson hatte Brandon Blackstock Ende 2013 geheiratet. Das Paar trennte sich im Jahr 2020, geschieden wurde es 2022. Aus der Ehe stammen ein Sohn und eine Tochter.