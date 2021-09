"Keine Zeit zu sterben"-Premiere: Léa Seydoux bezaubert in Traumrobe

In London steigt derzeit die Weltpremiere von "Keine Zeit zu sterben". Auf dem roten Teppich glänzt Bond-Girl Léa Seydoux in einer Traumrobe.

In der Royal Albert Hall in London steigt am Dienstagabend (28. September) die Weltpremiere des neuesten James-Bond-Abenteuers "Keine Zeit zu sterben". Bond-Girl Léa Seydoux (36) zog auf dem roten Teppich in einer weißen Traumrobe alle Blicke auf sich.

Glitzersteine erstrahlten im Blitzlichtgewitter

Die Französin erschien in einem bodenlangen Kleid mit Schleppe, das dank silberfarbener Glitzerapplikationen im Blitzlichtgewitter erstrahlte. Die besonderen Hingucker der Robe, die zwar hochgeschlossen ist, aber trotzdem durch einen Schlitz einen Blick auf Seydouxs Dekolleté gewährt: Weitere Glitzerelemente an der Taille und eine Art angenähtes Cape, das die Schultern der Schauspielerin bedeckt.

Die 36-Jährige komplettierte ihr Outfit mit silbernen Ohrringen und einem Ring. Ihre kurzen blonden Haare trug sie im Sleek-Look, die Lippen hatte sie mit rotem Lippenstift betont.

Neben Léa Seydoux, die in "Keine Zeit zu sterben" Madeleine Swann verkörpert, erschienen zur Premiere des neuesten James-Bond-Films unter anderem Hauptdarsteller Daniel Craig (53), Bond-Bösewicht Rami Malek (40) und Moneypenny-Darstellerin Naomie Harris (45).