Keine weiße Weste (mehr): Bradley Cooper spricht über Koks-Zeit

Schauspieler Bradley Cooper hatte vor seinem Durchbruch mit Selbstwert- und Drogenproblemen zu kämpfen. Die Geburt seiner Tochter habe alles verändert, sagte er in einem Interview.

US-Schauspieler Bradley Cooper ("A Star Is Born") hat öffentlich über seine Drogenprobleme in der Vergangenheit gesprochen.

Drogen-Beichte: Bradley Cooper hat Koks geschnupft

Zu Beginn seiner Karriere habe er sich "so verloren" gefühlt", sagte der 47-Jährige in einer Folge des Podcasts "SmartLess", die am Dienstag veröffentlicht wurde. "Und ich war süchtig nach Kokain." Dazu seien körperliche Probleme gekommen. "Kurz nachdem ich bei "Alias" gefeuert wurde, habe ich mir die Achillessehne gerissen." Nach seinem Aus in der US-Serie habe er "null Selbstwertgefühl" gehabt.

Eine große Veränderung habe dann der erste "Hangover"-Film gebracht, den er im Alter von 36 Jahren drehte. Außerdem habe die Geburt seiner Tochter seine Einstellung zu sich selbst weiter verbessert. "Du hast dieses wunderbare Erlebnis oder diesen Durchbruch mit einem Drehbuch, oder du hast einen wundervollen Moment am Set oder im Schneideraum (...) Aber du hast jeden Tag etwa 40 Momente mit deinem Kind, die dieses Maß an Freude bedeuten. Das ist keine Spinnerei, das ist einfach die Wahrheit." Coopers gemeinsame Tochter mit Model Irina Shayk kam 2017 zur Welt.