AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Keine Trennung: Kylie Jenner besucht Timothée Chalamet in Budapest

Keine Trennung: Kylie Jenner besucht Timothée Chalamet in Budapest

Kylie Jenner und Timothée sind offenbar nicht getrennt. Ein aktuelles Fan-Selfie aus Budapest dürfte den Spekulationen um die Beziehung nun erstmal ein Ende setzen.
(ncz/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei einem Basketballspiel Ende Mai 2025.
Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei einem Basketballspiel Ende Mai 2025. © Al Bello/Getty Images
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) haben den seit Wochen kursierenden Trennungsgerüchten offenbar ein Ende gesetzt. Nachdem sich die beiden seit Juni nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt hatten und Chalamet Jenners Geburtstag Anfang August verpasst hatte, besuchte die Unternehmerin ihren Partner offenbar in Budapest, wo er derzeit für die Dreharbeiten zu "Dune: Part Three" ist.

Zwei Fans lieferten dafür den Beweis: Sie teilten ein gemeinsames Selfie auf Instagram, das Jenner und Chalamet offenbar in einem Café der ungarischen Hauptstadt zeigt. Auf dem Foto lächelt Jenner in die Kamera, während Chalamet mit Sonnenbrille, Cap und T-Shirt um den Kopf ein Peace-Zeichen macht.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der Instagram-Account "Budapest Baristas" schrieb zu dem Bild: "Heute sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet einfach in unseren Coffeeshop gekommen. Wir waren so verwirrt, dass wir uns kaum konzentrieren konnten. Wir denken, das sieht man uns an. Gott sei Dank werden alle sie anschauen, nicht uns." Die beiden sollen dabei "sehr nett und freundlich" gewesen sein.

Seit 2023 ein Paar

Kylie Jenner und Timothée Chalamet sollen seit Frühjahr 2023 ein Paar sein und hielten ihre Beziehung über Monate privat. Erste öffentliche Auftritte hatten sie bei einem Beyoncé-Konzert im September und bei den US Open im Oktober desselben Jahres. 2024 begleitete Jenner Chalamet zu den Golden Globes, 2025 zu den Oscars und seitdem immer wieder zu Preisverleihungen, Basketballspielen und anderen Events. Ab Ende Juni wurde es allerdings ruhig um das Paar - bis jetzt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.