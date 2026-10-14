Keine Spur vom "Bergdoktor"-Chefarzt: Mark Keller zeigt sich von ganz neuer Seite

Beim "Bergdoktor" hat sich Mark Keller als "Alexander Kahnweiler" zum Publikumsliebling gemausert. Doch vom Image des Chefarztes im Krankenhaus Hall hat sich der Schauspieler nun verabschiedet.

Raffiniert, kühl, zwielichtig – so würden die Zuschauer von "Der Bergdoktor" Mark Kellers Rolle wohl nicht beschreiben. Doch genauso präsentiert sich der Schauspieler bald seinem Publikum. Warum verabschiedet er sich vom Ruf des Chefarztes "Alexander Kahnweiler"?

Hier wird Mark Keller plötzlich undurchsichtig und zwielichtig

Mark Keller ist mehr als sein ikonischer "Bergdoktor"-Charakter. Das will der 61-Jährige nun unter Beweis stellen und hat ein neues Projekt an Land gezogen. In dem internationalen Thriller "KNOCK AT 8" spielt er den schwer durchschaubaren Oberinspektor Steiner und will sich von einer ganz neuen Seite zeigen – so, wie ihn die Fans noch nie gesehen haben. "Steiner ist ein Mann, der nicht alles sagt, was er weiß", sagt Keller zu seinem neuen Schauspiel-Job. "Er beobachtet, wägt ab und trifft seine Entscheidungen sehr bewusst. Gerade dieses Undurchsichtige macht die Figur für mich spannend."

"Bergdoktor"-Star spielt an der Seite von Hollywood-Schauspieler

Unterstützung bekommt Mark Keller von zwei starken Männern. Die Hauptrolle "Lorenz Neumeister" wird von Max Fraisl gespielt. Der Österreicher ist vor allem dafür bekannt, als James-Bond-Doppelgänger von Daniel Craig aufzutreten. Die Ähnlichkeit der beiden Stars ist erstaunlich. Ein weiterer Darsteller von "KNOCK AT 8" ist Hollywood-Schauspieler Will Roberts. Der US-Star hat bereits in Blockbustern wie "Oppenheimer" (2023) und "We have a Ghost" (2023) mitgespielt.

Ist das etwa "James Bond"-Star Daniel Craig an der Seite von Mark Keller? Nein, denn hier posiert der "Bergdoktor"-Star mit seinem Co-Darsteller Max Fraisl. © GM Media International

Regisseurin feiert Mark Keller: "Zuschauer werden ihn mit anderen Augen sehen"

Der internationale Thriller mit Mark Keller ist bereits abgedreht, die letzte Klappe fiel Anfang Oktober. Regisseurin und Autorin Maria Fraisl ist voll des Lobes für den "Bergdoktor"-Star. "Mark braucht in dieser Rolle keine großen Gesten", sagt die Filmemacherin über Keller. "Manchmal reicht ein Blick von ihm und man fragt sich sofort: Was weiß Steiner gerade, was wir nicht wissen? Genau das wollte ich. Er spielt unglaublich kontrolliert und lässt einen nie ganz an die Figur heran. Ich glaube, viele Zuschauer werden Mark in diesem Film mit völlig anderen Augen sehen."

Mark Keller mit Max Fraisl, Adriana Zartl und Will Roberts. © GM Media International

Gedreht wurde "KNOCK AT 8" in Baden bei Wien. Neben Mark Keller hat auch ein weiterer Deutscher eine Rolle in dem Film ergattert. Dominik Brünnig kennt man unter anderem aus dem Scripted-Reality-Format "Krass Schule – Die jungen Lehrer". Vielleicht kann der 38-Jährige an der Seite des "Bergdoktor"-Stars seinen großen Durchbruch feiern.