Keine Rückkehr mehr für Semino Rossi: "Kann ich mir nicht vorstellen"

Semino Rossi hat längst sein Lebensglück gefunden. Auf einen persönlichen Wunsch muss er jedoch verzichten, wie der Sänger im AZ-Interview verrät. Auch spricht Rossi über seine Liebe zu seinem Heimatland und warum er eine Rückkehr dorthin klar ablehnt.

Seit über 40 Jahren lebt Semino Rossi (64) schon in Österreich. Doch seine Wurzeln liegen woanders – der Schlagerstar ist gebürtiger Argentinier. Bis heute fühlt sich der 64-Jährige sehr mit dem spanischsprachigen Land verbunden. Aber kann er sich eine Rückkehr nach Südamerika vorstellen? Jetzt spricht Semino Rossi in der AZ.

Semino Rossi schließt Rückkehr aus: "Kann ich mir nicht vorstellen"

Semino Rossi wurde am 29. Mai 1962 im argentinischen Rosario geboren. Im März 1985 zog es den Sänger auf das europäische Festland – zunächst nach Spanien, von wo aus er 1986 nach Österreich übersiedelte. In Mils, einem kleinen Dorf in Tirol, fühlt sich Rossi bis heute heimisch. "Hier sind meine liebe Frau Gabi, unsere beiden Töchter, unsere Enkelkinder und die ganze Familie. Hier ist mein Zuhause, und ich bin sehr glücklich", stellt der Schlagerstar im AZ-Interview klar. Doch trägt er sein Geburtsland stets im Herzen: "Argentinien bleibt immer meine Heimat. Viele Erinnerungen habe ich von dort mitgenommen – an meine Kindheit, an meinen Bruder, meinen Cousin und an viele Menschen, die ich damit verbinde."

Ein Umzug zurück nach Südamerika ist für Rossi trotzdem keine Option. Er betont entschlossen: "Zurückzugehen kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mir hier in Österreich ein wunderbares Leben aufgebaut und fühle mich wirklich wohl."

Semino Rossi und seine Frau Gabi im Jahr 2016. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter und bislang drei Enkelkinder. © imago/Eventpress

Wegen Enkelkindern: Semino Rossi muss auf großen Wunsch verzichten

Vor traumhafter Bergkulisse scheint der "Rot sind die Rosen"-Interpret sein Lebensglück gefunden zu haben. Doch auch Semino Rossi hat noch Träume, die er in den nächsten Jahren gern verwirklichen würde. "Privat wünsche ich mir, irgendwann mit meiner Gabi eine Reise zu machen. Vielleicht sogar eine Weltreise mit dem Schiff", verrät der Sänger in der AZ. Aus familiären Gründen müsse er auf seinen großen Wunsch aktuell jedoch verzichten. "Wenn ich ehrlich bin: Drei Monate ohne unsere Enkelkinder können wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen." Viel gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten habe für Semino Rossi "im Augenblick ganz klar Vorrang".

Der 64-Jährige und seine Frau haben zwei gemeinsame Töchter. Laura und Vanessa sind selbst Mütter und haben ihrem Vater bislang drei Enkelkinder geschenkt: Leonhard (7), Sophia (4) und Valentina (2).

Borg, Fischer, Kaiser: Semino Rossi spricht über Schlagerkollegen

In seiner Rolle als Großvater geht Rossi vollends auf. Dennoch soll die Karriere nicht zu kurz kommen. Seit 2004 ist der gebürtige Argentinier als Schlagerstar erfolgreich. Zu vielen anderen Musikern pflegt er ein sehr gutes Verhältnis. "Für mich ist die Schlagerwelt wie eine große Familie", schwärmt Rossi im AZ-Interview. "Wenn ich Kollegen wie DJ Ötzi, Andy Borg, Helene Fischer, Roland Kaiser, Thomas Anders und Beatrice Egli treffe, ist das jedes Mal eine große Freude. Wir begrüßen uns wie alte Freunde, lachen viel und erzählen uns, was wir seit unserem letzten Wiedersehen erlebt haben. Diese Herzlichkeit schätze ich sehr." Für den Wahl-Österreicher steht fest: "Es sind genau diese Begegnungen hinter den Kulissen, die unsere Branche für mich so besonders machen."