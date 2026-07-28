Keine Reue: Was "Dahoam is Dahoam"-Star Horst Kummeth jetzt über Ausstieg verrät

Vor über zwei Jahren verließ Horst Kummeth "Dahoam is Dahoam". Der TV-Star wollte neue Wege beschreiten. Jetzt verrät der Schauspieler, warum er die Zeit in der Serie nicht vermisst.

"Dahoam is Dahoam" gehört seit vielen Jahren zu den Quotenhits im TV-Programm des Bayerischen Rundfunks. 2007 ging die beliebte Serie erstmals an den Start und lockt bis heute viele Zuschauer vor die Bildschirme. Darsteller wie Heidrun Gärtner ("Annalena Brunner") oder Bernhard Ulrich ("Hubert Kirchleitner") schwärmen regelmäßig von der Serie. Doch nicht jeder "Dahoam is Dahoam"-Star hat nur lobende Worte übrig. Horst Kummeth (69) verließ das Format auf eigenen Wunsch. Jetzt verrät der Schauspieler, warum er mit der TV-Soap längst abgeschlossen hat.

"Dahoam is Dahoam"-Ausstieg von Horst Kummeth: Schauspieler vermisst Serie nicht

Am 20. März 2024 wurde die "Dahoam is Dahoam"-Abschiedsfolge von Horst Kummeth im BR ausgestrahlt. Nach über 16 Jahren in der Serie verließ seine Rolle "Roland Bamberger" das fiktive Dorf Lansing, um die erkrankte Mutter zu pflegen. Für die Fans war "Bambergers" Ausstieg nicht leicht zu verdauen. Schließlich mauserte sich der TV-Apotheker zu einem absoluten Zuschauerliebling. Doch Schauspieler Horst Kummeth macht heute den Eindruck, dass die Entscheidung für ihn goldrichtig war. Der Schauspieler vermisse die Serie "gar nicht", sagt er der Zeitschrift "Frau im Spiegel". Der 69-Jährige betont: "Man unterschätzt, dass es Knochenarbeit ist."

Kummeth stellt demnach klar, dass der Schauspieljob für "Dahoam is Dahoam" mit einer großen Anstrengung verbunden war. "Wir haben fast jeden Tag in der Woche gedreht. Ich bin um fünf Uhr aufgestanden und teilweise erst um 21 Uhr nach Hause gekommen."

Horst Kummeth beim "Dahoam is Dahoam"-Fantag im Jahr 2010. © imago/Manfred Siebinger

Horst Kummeth stellt klar: "An der Zeit, neue Wege zu beschreiten"

Bereits im Dezember 2023 war bekannt geworden, dass Horst Kummeth die Serie knapp ein Vierteljahr später verlässt. In einem Online-Posting stellte der gebürtige Oberfranke klar, dass er durchaus auch gute Erinnerungen an seine Zeit bei "Dahoam is Dahoam" hat. "Sehr gerne habe ich diesen 'Roland Bamberger' gespielt." Dennoch spürte der Schauspieler, dass sich das Kapitel für ihn schließen sollte. "Ich fühle, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu beschreiten. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich noch einmal neugierig sein darf auf andere interessante Rollen", schrieb er bei .

In München: Horst Kummeth noch immer als "Roland Bamberger" erkannt

Klar ist, die Rolle des "Roland Bamberger" prägte Kummeth wie kaum eine andere. Für viele Fans von "Dahoam is Dahoam" ist der Schauspieler für immer mit der fiktiven Figur verbunden. Selbst heuer wird er auf der Straße noch als Apotheker aus der BR-Serie erkannt – vor allem in seiner Heimat München. "Ich werde sehr oft mit 'Bamberger' angesprochen. [...] Ich habe diese Rolle über 16 Jahre lang gespielt. Wenn man wirklich jeden Tag auf Sendung ist, hat sich das natürlich in die Köpfe eingebrannt", so Kummeth gegenüber "spot on news" im März.

Nach seinem "Dahoam is Dahoam"-Aus widmete sich der Bayer nicht nur der Schauspielerei. Er schrieb auch an seiner eigenen Biografie, die im Frühjahr dieses Jahres unter dem Titel "Drehbuch meines Lebens" auf den Markt kam. Horst Kummeth hat demnach stolz bewiesen, dass nach seiner Zeit in Lansing noch längst nicht Schluss ist.