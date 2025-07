Keine "Provokation": Harry Styles verkauft Vibrator und Gleitgel

Harry Styles verkauft mit seiner Lifestyle-Marke Pleasing künftig auch einen Vibrator und Gleitgel. Bei den neuen Produkten soll es "nicht um Provokation" gehen.

Hiermit dürfte Harry Styles (31) vielerorts für Aufsehen sorgen. Der britische Sänger und Schauspieler, der einst mit der Boygroup One Direction berühmt wurde, verkauft mit seiner Lifestyle-Marke Pleasing wohl schon bald einen Vibrator und Gleitgel. Beide Produkte sind ab sofort auf der Webseite von Pleasing zu finden.

"Radikales Streben nach dem, was sich gut anfühlt"

Auf der Internetseite ist die Rede von "zwei Intimitäts-Tools", welche "das Vergnügen genau dorthin bringen, wo es hingehört - in deine Hände". Es handle sich demzufolge um "das Ergebnis unseres radikalen Strebens nach dem, was sich gut anfühlt".

In einer Pressemitteilung , dass man "sexuelles Wohlbefinden" erkunden wolle. Bei der Produktkategorie gehe es für die Marke "nicht um Provokation und die Jagd nach Trends", stehe in der Mitteilung unter anderem weiter. "Es ist eine Einladung zu einem breiteren, offeneren Gespräch über Sex als Raum der Verbindung, des Ausdrucks und der Selbsterkenntnis für alle."

Wer den Vibrator in Deutschland bestellen möchte, hat vorerst nicht die Gelegenheit dazu. Beide Produkte werden derzeit noch als "Demnächst erhältlich" gelistet. Zu sehen ist aber bereits, dass das Gleitgel 25 US-Dollar kosten soll, während der Preis des Vibrators bei 68 US-Dollar liegt. Auch soll zumindest anfangs bei letzterem nur ein Versand in die USA und nach Großbritannien erfolgen. Man wolle jedoch "so schnell wie möglich" für eine Verfügbarkeit in weiteren Ländern sorgen, steht im Shop der Marke.