Keine Konsequenzen? ZDF reagiert auf Rassismus-Vorwürfe gegen Andrea Kiewel

Harte Kritik an Andrea Kiewel: Nach einer Äußerung der Moderatorin im "Fernsehgarten" wird ihr in den sozialen Medien Rassismus vorgeworfen. Das ZDF reagiert nun auf die Anschuldigungen, lässt weitere Schritte aber offen.

Es war die Aufregerszene im "ZDF-Fernsehgarten" am vergangenen Sonntag: Nach einem Beitrag zum Thema Pokémon-Karten und den Äußerungen von Andrea Kiewel dazu entbrannte eine hitzige Diskussion in den sozialen Medien. Dabei wurde der Moderatorin Rassismus vorgeworfen.

Im Gespräch mit zwei Sammlerinnen hatte Kiewel ein Kartenset mit Pikachu-Karten in unterschiedlichen Sprachen begutachtet. Eine japanische Karte bezeichnete Kiewel fälschlicherweise als "die chinesische" und las dann vermeintlich vor: "Ching Chong Chang".

Bei Instagram gab nun das ZDF eine Stellungnahme ab. "Die spontan getätigte Äußerung war der Live-Situation geschuldet und keinesfalls rassistisch gemeint", verteidigt der Sender Andrea Kiewel unter einem aktuellen Post zur betroffenen Sendung. Die 61-Jährige bedauere ihre Aussagen und entschuldige sich dafür, besagt der Kommentar.

"Das ZDF stellt sich explizit gegen jede Form von Rassismus", heißt es vonseiten des Senders. Nachfragen von "t-online", ob Kiewel Konsequenzen erwarten und wie das ZDF künftige verbale Fehltritte durch Sensibilisierungsmaßnahmen verhindern will, ließ der Sender offen.

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Instagram-User rechnen mit "Kiwi" ab: "Man sollte kurz denken, bevor man spricht"

Die Entschuldigung des Senders konnte aber nicht etwa die Wogen glätten, sondern rief erneut wütende Wortmeldungen auf Instagram hervor. Eine Nutzerin forderte eine persönliche Stellungnahme Kiewels, die sich bislang nicht zu den Vorwürfen äußerte. "Kann sie auch selbst sagen, dann wäre es 'glaubhafter' als ein Statement von einem mehrköpfigen Instagram Management Team", schloss sich eine andere dieser Kritik an.

"Völlig egal, ob live oder nicht, sollte man vielleicht kurz denken bevor man spricht", ließ ein anderer Nutzer den Verweis des ZDF auf die Live-Situation nicht gelten. "Es ist komplett egal, ob es von ihr rassistisch gemeint war oder nicht. Fakt ist, dass es rassistisch war", echauffierte sich ein weiterer Instagram-User und benannte den tief sitzenden Alltagsrassismus als Problem.