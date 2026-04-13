Keine Chance für Felix Neureuther: "Wir Männer sind so kleine Würstchen"

In der ZDF-Reihe "Terra Xplore" sprechen Christian und Felix Neureuther darüber, was einen guten Vater ausmacht und warum Männer in Sachen Vaterschaft "kleine Würstchen" sind.

Wie sehr beeinflussen Väter das Leben ihrer Kinder? Der ZDF-Psychologe Leon Windscheid hat sich zur Beantwortung dieser Frage in einer neuen Ausgabe der Reihe "Terra Xplore" mit Vater und Sohn Christian und Felix Neureuther zwei kundige Partner ausgesucht, die durch eigene Erfahrung viel über ein gutes Vater-Sohn-Verhältnis wissen und – viel wichtiger – anschaulich darüber plaudern können. Eingestreut in eine Wanderung zum Berggipfel samt Brotzeit sind allerlei erhellende Experten-Statements, aber auch Rollenspiele, in denen geplagte Väter und Kinder ihre Sorgen und Nöte zur Sprache bringen.

"Männer sind so kleine Würstchen": Felix Neureuther über Vaterschaft

Was nicht alles von guten Vätern verlangt wird, übrigens auch von Adoptivvätern und gleichgeschlechtlichen Partnern: Präsenz und Fürsorge sind erwünscht, Feinfühligkeit und emotionale Bindung. Selbstvertrauen soll gestärkt werden beim Abenteuerspiel des Vaters mit dem Sohne. Kurz: Väter sollten Kindern Halt geben, so heißt es in Ratgebern allerorten.

Trotzdem geht da leider oft was schief. Woran das liegen könnte, versucht Windscheid in einem Rollenspiel herauszufinden. Erwachsene Kinder klagen über Verletzungen durch Väter, Väter wiederum üben Reue und gestehen Fehler ein. Das Fazit des gestrengen Rollenspiels: Auch einst verletzte Kinder können gute Väter oder Mütter werden, Selbsterkenntnis vorausgesetzt. Merke aber: Je früher sich Väter einbinden, desto größer könnte danach die Bindung sein.

Felix Neureuther und Vater Christian Neureuther (Mitte) sprechen mit Psychologe Leon Windscheid bei einer Bergwanderung bei Garmisch über Vaterschaft. © Anna Wagner/ZDF

"Man muss es erlebt haben, um es beschreiben zu können", sagt Felix Neureuther zur Geburt selbst. "Wie das abläuft, wir Männer sind so kleine Würstchen im Vergleich zu Frauen, muss man sagen, wir hätten gar keine Chance, das überhaupt dazu bewältigen. Deswegen, wenn du so eine Geburt erlebst als Mann, du hast danach so einen Respekt, so eine Wertigkeit deiner Frau gegenüber. Das ist einfach dann die Göttin, die das Kind auf die Welt gebracht hat."

Felix Neureuther: "Hatten eine ganz normale Kindheit"

"Wir hatten eine ganz normale Kindheit, wie andere Kinder auch", sagt Felix. "Es hat nicht einen Moment gegeben, in dem es hieß, ich muss Skifahrer werden", erzählt er über seine Kindheit. Mit dem Sohn hat Vater Christian aber immer mitgefiebert bei den Rennen. Und es galt die strenge Regel: Kein Skirennen ohne Abitur! "Er wollte mit 16 die Schule schmeißen", plaudert Vater Christian aus dem Nähkästchen. Man ist also mittendrin im Slalom des Lebens.

Brotzeit am Gipfelkreuz und die Frage: Was macht einen guten Papa aus? © Anna Wagner/ZDF

Felix, Vater von inzwischen vier Kindern lässt seine "intuitive Elternkompetenz" spielen, wie das im Film der "Väterpsychologe" Andreas Eickhorst nennt. Offensichtlich, so sagt er in etwa, hätten ja auch alle Väter die natürliche Gabe, ihre Kinder zu beschützen und erzieherisch zu pflegen.

Viel ist drin an Erfahrungen und Ratschlägen in dieser Dreiviertelstunde unter dem Titel "Terra Xplore: Was macht einen Papa aus? Mit den Neureuthers". So viel, dass man froh ist, schließlich beim Gipfelkreuz mit Brotzeit angelangt zu sein. Der Tauchgang in die psychologische Tiefe weicht da einer gewissen Leichtigkeit. Wie gut, dass selbst Psychologe Leon Windscheid zuletzt allen Vätern einfach mal rät, "nicht perfekt, sondern gut genug" zu sein.

ZDF, 12. April, 17.15 Uhr