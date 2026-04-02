Volksmusik-Ikone Margot Hellwig kennt Entertainer Florian Silbereisen seit Jahrzehnten. Heute haben die beiden keinen Kontakt mehr. "Das Leben, die Show und der Alltag gehen weiter. Die Zeiten haben sich auch geändert", sagt Hellwig beim exklusiven Besuch der AZ in ihrem gemütlichen Zuhause in München.

Es ist ruhig geworden um Margot Hellwig. Die Volksmusik-Ikone hat sich aus dem Showbusiness zurückgezogen – und lebt heute ganz bewusst ein anderes Leben als früher. Vor wenigen Tagen hat die AZ die 84-Jährige in ihrem Zuhause im Münchner Südosten besucht. Die Tochter von Maria Hellwig (†90) gab exklusive Einblicke in ihr Häuschen und das Seelenleben.

Hinter der Bühne: Margot Hellwig weiß, wie Florian Silbereisen tickt

Hellwig spricht offen über die Zeit nach dem Karriereende, über die Einsamkeit nach dem Tod ihres Mannes – und auch über Florian Silbereisen. Denn bei ihm endete 2015 ihre fulminante und erfolgreiche TV-Karriere.

Von Florian Silbereisen in TV-Rente geschickt: Was Margot Hellwig heute von ihm hält

Hellwig erinnert sich in der AZ gerne an den Entertainer: "Florian Silbereisen schaue ich mir immer im TV an. Ich kenne ihn ja noch als Kind. Er war immer höflich, zuvorkommend und nie unfreundlich hinter der Bühne. Er war stets diszipliniert und bescheiden." Silbereisen trat erstmals im Alter von zehn Jahren in Karl Moiks "Musikantenstadl" auf. Das war im Jahr 1991.

Verstanden sich bestens: Das Volksmusik-Duo Maria und Margot Hellwig sowie Entertainer Florian Silbereisen © imago/Star-Media

Keine Besuche mehr: Kontakt zwischen Margot Hellwig und Florian Silbereisen abgebrochen

Heute haben die beiden Show-Stars keinen persönlichen Kontakt mehr, verrät Hellwig der AZ. Vor ein paar Jahren habe Silbereisen sie aber noch einmal in ihrem Zuhause besucht. "Der Kontakt ist leider eingeschlafen. Das Leben, die Show und der Alltag gehen weiter. Die Zeiten haben sich auch geändert. Aber Florian ist einfach auch zu beschäftigt. Sein Pensum ist beeindruckend."

Margot Hellwig kannte Florian Silbereisen schon als Kind

Auch wenn Silbereisen und Hellwig heute keinen direkten Draht mehr haben, findet die Volksmusik-Ikone weiterhin positive Worte für den Moderator – und verfolgt seine Auftritte bis heute im Fernsehen. "Ich schaue sofort, welches Outfit Florian Silbereisen bei seinen Schlager-Shows trägt", lacht Hellwig. Sie selbst geht nie ohne einen Spiegel-Kontrollblick aus dem Haus und freut sich, wenn Passanten sie als Tochter von Maria Hellwig erkennen. "Ich mache mich jeden Tag zurecht. Eine Jogginghose ist nichts für mich", sagte sie der AZ. Die 84-Jährige erklärte: "Das hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Man darf nicht verschlampen."

Haus in München: So lebt Margot Hellwig heute

Die Zeit nach dem Karriereende war für die Sängerin nicht einfach. Besonders der Tod ihres Mannes im Jahr 2016 habe Margot Hellwig sehr getroffen. "Ich hab die Freude am Singen verloren", sagte sie der AZ. Ganz allein ist sie trotzdem nicht. Ihr Hund Gustl sorgt dafür, dass sie sich nicht einsam fühlt. Außerdem verbringt Hellwig viel Zeit im eigenen Garten. Das Garteln gehört inzwischen zu ihren liebsten Beschäftigungen.

Ein TV-Comeback kann sich die 84-Jährige nicht vorstellen. Seit zehn Jahren hat sie nicht mehr gesungen: "Und wenn ich nach einem Auftritt in ein leeres Haus heimkäme, würde mich das außerdem sehr traurig machen."

"Das Traumschiff" mit Silbereisen läuft an Ostern im ZDF

Florian Silbereisen ist am Osterwochenende wieder im Fernsehen zu sehen. In "Das Traumschiff" steuert Kapitän "Max Parger" in der neuen Folge "Island" nördliche Gefilde zwischen Vulkanen, Gletschern und Elfen an. In der ZDF-Folge kommt es auch zu einem leidenschaftlichen Kuss zwischen den beiden Schauspielerinnen Saskia Vester und Michaela May.