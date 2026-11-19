2025 ist Christine Neubauer zum ersten Mal Oma geworden. Wie ist das Verhältnis der Schauspielerin zu Enkelin und Sohn? In einem Interview hat sie jetzt Details verraten.

Nach jahrelanger Funkstille hat sich Christine Neubauer mit ihrem Sohn Lambert Dinzinger jr. versöhnt. 2025 zeigte sich das prominente Mutter-Sohn-Gespann beim "HeidiFest" erstmals wieder gemeinsam auf einem roten Teppich. Inzwischen ist Christine Neubauer sogar Oma geworden. Was die Schauspielerin jetzt über das Verhältnis zu Sohn und Enkelin verrät...

Christine Neubauer im Oma-Glück: "Finde ich total großartig"

"Das geht in meinem Kopf gar nicht zusammen, wenn ich Sie da sehe und das Wort 'Oma' danebenstelle", sagt Moderatorin Dominique Knoll, als sie Christine Neubauer im BR-Podcast " " empfängt. Die 64-Jährige quittiert die Aussage mit einem Lachen. Auf die Frage, ob sie es seltsam finde, inzwischen eine Großmutter zu sein, erklärt Neubauer direkt: "Nein, das finde ich total großartig." Doch in einer Sache ist sich die Schauspielerin bei ihrer Enkelin nicht sicher: "Ich weiß nur nicht, ob sie Oma ruft."

Das liegt aber nicht daran, dass Christine Neubauer erneut den Kontakt zur Familie ihres Sohnes verloren hat. Die bayerische Frohnatur war in den letzten Monaten beruflich sehr ausgelastet, da sie in Chile ihren neuen Film "La Puta Vida" gedreht hat. Für den Streifen hat Neubauer auch die Rolle der Co-Produzentin übernommen, wie sie der Abendzeitung im August verraten hatte. Außerdem wurde ihre Enkelin erst im Sommer 2025 geboren und hat daher für ihre Großmutter noch keinen Kosenamen gewählt. "Ich weiß nicht, für welches Wort sie sich entscheidet. Die Kleine lebt in Dubai und wird mehrsprachig erzogen." Es könnte also gut sein, dass die Schauspielerin von ihrer Enkelin nicht "Oma" gerufen wird.

Christine Neubauer mit Sohn Lambert Dinzinger jr. und Schwiegertochter Maha beim "HeidiFest" 2025 in München. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Keine Mallorca-Besuche von Sohn Lambert Dinzinger jr.

Auch ihr Sohn Lambert Dinzinger jr. hatte für seine Großeltern ganz eigene Bezeichnungen, wie Christine Neubauer verrät: "Mein Sohn hat, als er klein war, für seine Oma und seinen Opa seine Namen erfunden. Das waren 'Bupa' und 'Memme'." Selbst im Erwachsenenalter hat der heute 34-Jährige diese Kosenamen nicht abgelegt. Dass er seine Mutter zur Großmutter gemacht hat, ist für Neubauer "eines der größten Geschenke", wie sie im Interview mit der Abendzeitung vor wenigen Wochen ausplauderte.

Auf Mallorca hat die 64-Jährige bislang keinen Besuch von der Familie ihres Sohnes erhalten. "Ich komme lieber zu ihm", erzählt Christine Neubauer im BR-Podcast. Sie finde es spannender, bei ihrem Sohn und ihrer Enkelin in deren Wahlheimat Dubai vorbeizuschauen. "Das ist für mich wieder eine komplett andere Welt." Und vielleicht kommt die ganze Familie zu Weihnachten wieder zusammen.