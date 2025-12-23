Katerina Jacob und ihre Familie sind sehr eng. Trotzdem feiern die Schauspielerin und ihre Liebsten dieses Jahr kein Weihnachten. Der AZ verrät sie die Hintergründe und warum eine Rückkehr nach München für sie ausgeschlossen ist.

Nach dem ganzen vorweihnachtlichen Stress beginnt nun endlich die staade Zeit – auch die Promis freuen sich auf besinnliche Stunden mit der Familie. Schauspielerin Katerina Jacob (67) hat jedoch andere Pläne, wie sie jetzt der AZ verrät. Die 67-Jährige stürzt sich über die Feiertage in die Arbeit, während ihre Liebsten in den Flieger steigen.

Katerina Jacob über Weihnachten und Familie: "Wir feiern gar nicht"

"Ich habe letztes Jahr tierisch früh vorgelegt und das ganze Haus unglaublich schön geschmückt. Dieses Jahr sieht es so aus, dass ich gar nichts mache, weil ich mitten in der Arbeit an meinem dritten Buch stecke und ich komme im Moment zu gar nichts", so Katerina Jacob im AZ-Gespräch. Die Schauspielerin lebt seit vielen Jahren im kanadischen Vancouver. Seit Kurzem hat sie auch eine Bleibe auf der italienischen Insel Sardinien. Dort will sie die letzten Tage des Jahres verbringen und auf Weihnachtstrubel verzichten: "Da ich Ende Dezember schon wieder verschwinde, ist mir das alles zu viel."

Jacobs Stieftochter, die Tochter ihres Ehemanns Jochen Neumann, sei derzeit zu Besuch. "Aber sie feiert Weihnachten nicht hier, sie geht nach Salzburg", so die Schauspielerin. Daher haben Katerina Jacob und ihre Familie eine klare Entscheidung getroffen: "Also haben wir gesagt, wir feiern gar nicht. Mein Mann fliegt nach Gran Canaria, der will in die Sonne." Ihre Liebsten verreisen über die Feiertage, während Katerina Jacob selbst zu Hause die Stellung hält. "Ich habe einen Adventskranz, aber mehr brauch ich dann wirklich nicht", scherzt die 67-Jährige.

Katerina Jacob und ihr Partner Jochen Neumann im Jahr 2024. © imago/Manfred Siebinger

Weihnachtsgebäck: Kulinarische Empfehlungen einer Schauspielerin

Allein ist Katerina Jacob in der besinnlichsten Zeit des Jahres nicht. Ihre Tochter Josephine (44) und ihre Enkelkinder, , sind ebenfalls da. Auch wenn die Schauspielerin Weihnachten heuer nicht zelebriert – auf süße Leckereien muss sie dennoch nicht verzichten.

Katerina Jacob und ihre Tochter Josephine im Jahr 2013. © imago/SKATA

"Ich stehe auf Mürbeteigplätzchen. Die sind eigentlich am einfachsten zu machen. Auch Vanillekipferl mag ich gern. Ich stehe außerdem auf alles mit Marzipan", verrät Jacob im AZ-Interview. Sie schwärmt: "Eine Freundin hat mir letztens Plätzchen gemacht, allerdings glutenfreie. Denn ich vertrage kein Gluten. Das waren Vanillekipferl mit Marzipan, die sind sehr lecker."

Weihnachtlicher Rat: "Man muss einfach kommunizieren"

Katerina Jacob und ihre Familie pflegen ein sehr inniges Verhältnis. Zu Streitereien über die Feiertage hat sie einen guten Tipp parat: "Man muss einfach kommunizieren, auch wenn man Angst davor hat. [...] Man muss durch das Tal des Todes wandern. Um verzeihen und vergessen zu können, muss man Dinge auch aussprechen."

Den Weihnachtsfrieden sollte man am Tisch ihrer Meinung nach nicht erzwingen. Man müsse einsehen, "wenn es keine Einigung geben kann. Dann muss man das abhaken. Dann kommt man halt nicht mehr zusammen". Katerina Jacob fällt ein ernüchterndes Urteil: "Nur weil man Familie ist, muss man sich ja nicht zwangsweise mögen."

Darum will Katerina Jacob nicht zurück nach München

Bevor Katerina Jacob in den 90er-Jahren nach Kanada auswanderte, war sie stolze Münchnerin. Oft denkt sie an ihre Zeit in der bayerischen Metropole zurück. Doch eine finale Rückkehr nach München kommt für Jacob nicht infrage: "Wir sind immer noch glücklich in Vancouver." Wenn sie sich in ihrem Zweitdomizil auf Sardinien aufhält, sind spontane Reisen nach Bayern aber wesentlich leichter: "Da bin ich nicht so weit weg von München und kann immer mal wieder rüber fliegen und Freunde besuchen."