Kein "Sex and the City"? Sarah Jessica Parker schaut ihre Serien nicht

Seit mehr als 25 Jahren steht Sarah Jessica Parker regelmäßig als Carrie Bradshaw vor der Kamera. Doch in all den Jahren hat sie offenbar nur wenig von "Sex and the City" und "And Just Like That..." gesehen.

Sarah Jessica Parker (60) kennen Serienfans besonders als Carrie Bradshaw. Die Schauspielerin selbst hat sich in der Rolle aber bislang offenbar nur selten selbst gesehen. verriet sie, dass sie "Sex and the City" und "And Just Like That..." nie komplett verfolgt habe. "Oh mein Gott, nein. Ich schaue es nicht, habe es nie gesehen", sagte Parker über den "SATC"-Ableger und gab zu: "Ich habe 'Sex and the City' nie gesehen, jedenfalls kaum etwas davon."

Damit ist sie in ihrer Familie nicht allein: Ihre Zwillinge Tabitha und Marion (15) sind der Schauspielerin zufolge mit den Serien noch nicht vertraut. Auch ihr Sohn James Wilkie (22) kenne sie nicht ganz. Er habe "damit angefangen, dass er zur Premiere von 'And Just Like That...' gekommen ist, dann hat er angefangen, die Serie zu schauen, aber die Schularbeit kam ihm in die Quere".

Kein Druck für ihre Kinder

Sarah Jessica Parker möchte ihre Kinder aber nicht unter Druck setzen, die Serien anzusehen. Für sie ist etwas anderes wichtiger. "Ich möchte vor allem, dass sie sich an mich als Elternteil erinnern", erklärte sie. "Aber vielleicht werden sie eines Tages einen Weg finden, es anzuschauen und sich mit dem, was sie sehen, wohlfühlen." Es sei ihr zufolge "eine ganz andere Art, einen Elternteil zu sehen".

Seit 2002 ist die Schauspielerin Mutter. Mit ihrem Ehemann, Matthew Broderick (63), bekam sie zunächst Sohn James. Ihre gemeinsamen Zwillingstöchter kamen rund sieben Jahre später per Leihmutter zur Welt. Schon im Jahr 1998 feierte sie ihr "SATC"-Debüt als Carrie. Deren, Mirandas (Cynthia Nixon) und Charlottes (Kristin Davis) Geschichte erzählt "And Just Like That..." seit 2021 weiter. Ein Ende ist noch nicht in Sicht: Am 30. Mai startet die dritte Staffel in Deutschland auf Sky und über den Streamingdienst Wow.