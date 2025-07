Kehren Prinz Harry und Herzogin Meghan nie nach Großbritannien zurück?

2020 haben Prinz Harry und Herzogin Meghan sich vom Königshaus abgekehrt und sind nach Kalifornien gezogen. Fünf Jahre später hegen sie angeblich auch keinerlei Pläne, jemals wieder nach Großbritannien zurückzuziehen.

Herzogin Meghan und Prinz Harry sind seit 2018 verheiratet. Sie leben mit ihren beiden Kindern in Montecito, Kalifornien.

Ein Treffen enger Berater von König Charles III. (76) und Prinz Harry (40) in London hatte bei Royal-Fans die Hoffnung geweckt, der jüngste Sohn des britischen Monarchen nähere sich dem Königshaus wieder an und ziehe womöglich sogar irgendwann mit seiner Frau und den zwei Kindern zurück nach Großbritannien. Doch dazu wird es wohl nicht kommen, wie die .

Sussexes sollen "sehr glücklich" in Kalifornien sein

Die britische Zeitung zitiert Freunde von Harry und seiner Frau Herzogin Meghan (43), wonach die beiden "keine Pläne" haben, jemals in seine Heimat zurückzukehren. Weiter verrieten die Insider aus dem Umfeld der Sussexes: "Sie sind sehr glücklich, in Kalifornien zu leben und ihre Familie großzuziehen."

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass sich der Adjutant des Königs, Tobyn Andreae, mit der Leiterin von Harrys Haushalt in Montecito, Kalifornien, Meredith Maines, und ihrem Kollegen Liam Maguire, der das PR-Team der Sussexes in Großbritannien leitet, in einem privaten Londoner Club auf einen Drink getroffen hatte. Es handelte sich vermutlich um das erste Treffen der entfremdeten Seiten der Familie seit Jahren und hat entsprechend für Aufsehen gesorgt.

Nach dem "Friedensgespräch" schon wieder frustriert

Das Treffen löste Spekulationen aus, dass Harry womöglich doch wieder ins Königshaus zurückzukehren könnte, nachdem er und seine Frau im Jahr 2020 Großbritannien verlassen und sich von ihren offiziellen königlichen Pflichten zurückgezogen hatten. Bereits kurz nach den Schlagzeilen über den sogenannten "Friedensgipfel" in London, hieß es aber, die Sussexes seien "frustriert", dass Informationen und Fotos an die Öffentlichkeit gelangten und beeilten sich zu betonen, dass diese Details nicht von ihnen lanciert worden seien.

Eine endgültige Versöhnung mit der Royal Family scheint also weiterhin schwierig zu sein. Laut "Daily Mail" sei eine Rückkehr nach Großbritannien sogar "undenkbar". Harry werde lediglich für Termine für wohltätige Zwecke und Schirmherrschaften von Kalifornien anreisen. Der Prinz hat wiederholt seine Sorge geäußert, dass seine Frau Meghan in Großbritannien nicht sicher sei.