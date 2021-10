Kebekus und Reeves erhalten Bayerischen Fernsehpreis

Carolin Kebekus und Shary Reeves haben für die Folge "Brennpunkt Rassismus" der "Carolin Kebekus Show" den Bayerischen Fernsehpreis erhalten. "Sie sind mutig. Sie sind klug. Sie brechen mit Konventionen. Und sie legen den Finger in Wunden", befand die Jury am Mittwoch die Ehrung in der Kategorie Unterhaltung. Thema waren die Proteste nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd. "Die beiden Frauen benennen strukturelle Probleme in den Medien, wo People of Color dann nicht zu Wort kommen, wenn sie zu Wort kommen müssten: beim Thema Rassismus", urteilte die Jury.

13. Oktober 2021 - 09:30 Uhr | dpa

Carolin Kebekus, Komikerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin, lächelt. © Rolf Vennenbernd/dpa