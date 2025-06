Keanu Reeves und Alexandra Grant begeistern mit Red-Carpet-Auftritt

Verliebt wie am ersten Tag - und das sechs Jahre nach dem ersten Pärchenauftritt: Keanu Reeves und Alexandra Grant haben bei der "Ballerina"-Premiere in Los Angeles jeden und vor allem einander begeistert.

Händchenhaltend und immer wieder innige Blicke austauschend: Schauspieler Keanu Reeves (60) und seine Partnerin Alexandra Grant (52) hatten bei der US-Premiere des "John Wick"-Spin-offs "Ballerina" meist nur Augen füreinander. So verliebt wie am ersten Tag schritten sie in Los Angeles gemeinsam über den - in diesem Fall - schwarzen Teppich, schillerndes Rot brachte Grant einfach selbst mit.

Für das Event wählte sie ein bodenlanges Kleid in auffälligem Rotton und mit tiefem, gerüschtem Ausschnitt. Reeves setzte derweil auf einen klassischen schwarzen Anzug nebst weißem Hemd und gepunkteter Krawatte. Vor allem ein Accessoire an der Hand von Grant aber für besonderes Aufsehen bei den Anwesenden gesorgt: An ihrem Ringfinger befand sich ein unübersehbarer Diamantklunker, der die Gerüchteküche sofort anheizte. Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, die beiden könnten längst heimlich geheiratet haben.

Reeves und Grant, eine US-amerikanische Künstlerin, sind seit 2019 offiziell zusammen. Seitdem haben sie sich hin und wieder gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt, viele Details aus ihrem Privatleben gibt es jedoch nicht. "Die gute Nachricht, wenn man sich als Erwachsener verliebt, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, als meine Beziehung begann, meine eigene Karriere aufgebaut hatte", erklärte Grant dem" People"-Magazin 2023 in einem seltenen privaten Interview. Das Paar fühle sich sowohl zusammen als auch alleine wohl - es sei im besten Sinne "voneinander abhängig und gleichzeitig unabhängig". Und Eifersucht herrscht offenbar überhaupt nicht.

In London begeisterte noch Ana de Armas an seiner Seite

Das bewiesen die beiden etwa vor zwei Wochen. Bei der London-Premiere von "From the World of John Wick: Ballerina" war es Ana de Armas (37), die sich auf dem roten Teppich eng an Reeves schmiegte. Gemeinsam sind sie in dem Actionkracher, der erste Ableger zur erfolgreichen "John Wick"-Reihe, zu sehen. De Armas spielt die titelgebende Killer-Ballerina, Reeves schlüpft einmal mehr in die Rolle des Meistermeuchlers. Am 5. Juni kommt der Streifen in die deutschen Kinos.