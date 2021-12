Keanu Reeves über das "Sad Keanu"-Meme: "Ich esse nur ein Sandwich!"

Das "Sad Keanu"-Meme hat Kultstatus. Jetzt räumt Keanu Reeves mit einem Gerücht auf. Er sei überhaupt nicht traurig gewesen: "Ich esse einfach nur ein Sandwich, Mann!"

Memes mit Keanu Reeves (57) sind im Netz seit Jahren beliebt. schaffte es dabei zu besonderer Aufmerksamkeit. Darauf zu sehen: Ein Papparrazzo-Shot von einem vermeintlich traurigen Reeves, allein auf einer Parkbank sitzend beim Essen eines Sandwiches. J über den Schnappschuss: "Ich esse einfach nur ein Sandwich, Mann!"

Er sei auch überhaupt nicht traurig gewesen in diesem Moment: "Ich habe nachgedacht. Ich hatte einiges zu tun. Ich war hungrig." Das "Sad Keanu"-Meme fand in einer abgewandelten Version auch Einzug in einen Comic seiner eigenen Reihe "BRZRKR", zumindest ist eine Szene an das damalige Foto angelehnt. Sein Zeichner Ron Garney, der die Geschichten für Reeves illustriert, habe sich von dem Meme inspirieren lassen, erzählt der Hollywood-Star.

Das Internet-Phänomen Keanu Reeves

"Ich wusste nicht, dass er das tun würde, aber er hat es einfach gemacht, wenn auch auf einer Meta-Ebene", sagt Reeves weiter. Reeves ist immer wieder Teil von Internet-Hypes. So wurde zum Beispiel sein kurzer Cameo-Auftritt zu einem riesigen Netzerfolg. Ein Besucher rief Reeves damals zu: "Du bist atemberaubend!" Worauf Reeves antwortete: "Du bist atemberaubend, ihr alle seid atemberaubend!"