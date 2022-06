Keanu Reeves mit Freundin Alexandra verliebt auf dem roten Teppich

Keanu Reeves und seine Freundin Alexandra Grant führen ihre Beziehung fernab vom Rampenlicht. Am Wochenende machten sie nun eine Ausnahme und posierten sichtlich verliebt auf dem roten Teppich in Los Angeles.

Keanu Reeves (57) und seine Freundin Alexandra Grant (49) zeigen sich eher selten gemeinsam bei öffentlichen Auftritten. Am Wochenende machte das Paar eine Ausnahme. Der Schauspieler und die Künstlerin besuchten gemeinsam die MOCA Gala im Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Grant, die als Malerin, Zeichnerin und Bildhauerin arbeitet, hat in dem Museum bereits ausgestellt.

Das Paar zeigte sich verliebt auf dem roten Teppich und posierte strahlend für die Fotografen. Grant trug ein eng anliegendes, rotes Kleid mit raffiniertem Ausschnitt und kombinierte dazu flache Schuhe. Der Schauspieler zeigte sich elegant in einem schlichten Dreireiher mit Krawatte.

Schon länger ein Paar - noch länger Freunde

Reeves und Grant sind seit November 2019 offiziell ein Paar. Auf dem roten Teppich der LACMA Art + Film Gala machten sie ihre Beziehung damals öffentlich. Ein Paar waren sie aber wohl schon früher. Schauspielerin Jennifer Tilly (63) berichtete Anfang 2020, dass ihre gute Freundin Grant schon eineinhalb Jahre zuvor von ihrer Beziehung mit dem "Matrix"-Star erzählte.

Freunde und kreative Partner sind Reeves und Grant sogar noch länger. Die Künstlerin entwarf die Illustrationen zu Reeves Büchern, zum Beispiel "Ode to Happiness" von 2011 oder "Shadow" (2016).