Kaum wiederzuerkennen: Dschungelcamp-Star überrascht mit ganz neuem Look

Aus dem Dschungelcamp kam Ariel mit langem, platinblondem Haar zurück. Nun unterzog sich der Realitystar einer markanten Typveränderung. Die künftige Schweizer Bachelorette trägt jetzt eine knallrote, deutlich kürzere Frisur mit Pony.

Ariel bei der Rückkehr aus dem Dschungelcamp im Februar 2026 - damals noch mit langem, platinblond-gefärbtem Haar.

Reality-Sternchen Ariel (22) ist nach einer radikalen Typveränderung kaum wiederzuerkennen. Die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin und nächste Schweizer Bachelorette trennte sich von ihrem langen, platinblonden Haar mit Extensions. nimmt sie ihre Fans zum Umstyling mit.

"Heute ist der Tag der Tage. Diesen Kopf hier seht ihr so heute ein letztes Mal", sagt Ariel ungeschminkt und ungestylt vom Badezimmer aus in die Handykamera zu ihren fast 500.000 Followern. Sie gehe zu ihrem "Lieblingsfrisör in Zürich", verrät sie weiter - dort zeigt sie ein Video von einem Berg blonder Haare auf dem Boden. "Das alles war auf meinem Kopf", kommentiert sie und schreibt zum Sneak-Peak des neuen Looks: "Ihr seid nicht bereit dafür!"

Nicht die erste große Typveränderung

Wenig später zeigt Ariel das Resultat in einem , der innerhalb kürzester Zeit über 50.000 Likes sammelte. Die beiden Bilder zeigen Ariel mit deutlich kürzerem, rotem Haar mit Pony. Dazu trägt Sie markantes, dunkles Makeup und blickt lasziv in die Kamera. "Offiziell FSK 18", kommentiert sie in Anlehnung an die Kennzeichnung der Prüfinstanz der Filmwirtschaft, die bedeutet, dass Filme, Serien oder Spiele nur für Erwachsene ab 18 Jahren freigegeben sind.

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Mit der Typveränderung zum roten Haar macht Ariel den Bogen zu ihrem Look von 2023 - damals startete die Baslerin ihre Reality-TV-Karriere bei der RTL-Show "Love Fool" mit roter Haarpracht. Es folgten Formate wie "Are You The One?", "The 50" oder "Prominent getrennt". 2026 war Ariel im Dschungelcamp zu sehen und wurde erst zwei Tage vor dem Finale aus der Show gewählt. Als nächstes wird das Reality-Sternchen als Schweizer Bachelorette im TV für Furore sorgen.