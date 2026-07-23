Kaulitz-Zwillinge erzählen von ihrer schwierigen Kindheit: "Wir hatten Angst“

Von Loitsche nach Los Angeles: Bill und Tom Kaulitz legten eine steile Karriere hin. Doch an ihre Heimat haben die Zwillinge nur wenig gute Erinnerungen. In der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gaben sie nun erschütternde Anekdoten preis.

"Loitsche war Gefängnis": In der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" fällt Tom Kaulitz ein knallhartes Urteil über den Ort, an dem er aufwuchs. "Freiheit war in die S-Bahn setzen und nach Magdeburg fahren." Die Enge in seinem Heimatort habe dem Musiker als Kind richtig zugesetzt, wie er sich in den neuen Folgen der Reality-Dokumentation erinnert: "Ich habe als Kind ganz, ganz finstere Gedanken gehabt." Auch deshalb stehe für ihn eindeutig fest, dass einzig Los Angeles wirklich Heimat für ihn sei.

"Tom wurde angedroht, ich breche dir die Hände, dann kannst du nie wieder Gitarre spielen", bestätigt Mama Charlotte. Gerade bei ihm habe sie sich viele "Sorgen gemacht, wo das hinführt", mit Toms Punkerfreunden und den Flugblättern, die er als Jugendlicher ausgeteilt habe. "Es gab einige Situationen in ihrer Schulzeit, wo ich mir wirklich Gedanken um ihre Sicherheit gemacht habe", blickt die Mutter der Tokio-Hotel-Musiker zurück.

Baseballschläger und Schreckschusspistole: So gefährlich war die Kindheit von Bill und Tom Kaulitz

"Ich habe die Kinder um eine bestimmte Zeit, wenn es dunkel war, am S-Bahnhof mit einem Baseballschläger und einer Schreckschusspistole abgeholt", gibt Charlotte erschütternde Einblicke in die Kindheit der Kaulitz-Zwillinge. Schwierig sei auch das Verhältnis zum leiblichen Vater der Brüder gewesen. Nach der Trennung sei er laut Bill "der Feelgood-Dad" gewesen, "der selten kommt, aber wenn dann in den Freizeitpark oder so".

Für Bill Kaulitz steht heute fest: "Ich habe mich da nicht zu Hause gefühlt und es ist nicht der Ort, den ich mir ausgesucht hätte als Kind." Dennoch zeigt sich der Sänger heute überzeugt: "Ich bin im Nachhinein froh, dass es so war. Viele Dinge da haben uns geprägt und zu dem gemacht, was wir heute sind."

Die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" ist seit 23. Juli bei Netflix zum Streamen verfügbar. In acht Folgen nehmen Bill und Tom Kaulitz das Publikum mit in ihren Alltag zwischen Jubiläumskonzert, Poolparty, Autoversteigerung und Hochzeiten.