Katy Perry zeigt sich im coolen Denim-Look

Katy Perry zeigte sich auf den Country Music Awards im stylischen Jeans-Jumpsuit. Doch ein Outfit war der US-Sängerin nicht genug. Sie wechselte für ihren Auftritt auf der Bühne in einen weiteren Denim-Look.

Katy Perry im Denim-Look auf den 56. Country Music Awards in Nashville.

Katy Perry (38) hat auf dem roten Teppich der 56. Country Music Awards in Nashville, Tennessee in einem Jeans-Look ihre Fans überzeugt. Die Sängerin schlüpfte für die Veranstaltung in einen Bustier-Jumpsuit mit lässig über die Schulter gerutschten Trägern von Marques' Almeida.

Das Outfit zeichnete sich durch die weit geschnittenen Beine mit fransigem Saum und eine XXL-Schleife am Bund aus. Das Dekolleté des Stars wurde durch den V-Ausschnitt betont. Zu dem ausgefallenen Einteiler kombinierte die "I Kissed a Girl"-Interpretin einen Perlen-Choker und spitze, silberne High-Heels.

Doch ein Look reichte der US-Sängerin an diesem Abend nicht. Für ihren Bühnenauftritt mit Thomas Rhett (32) zog sie sich um. Ihr zweiter Jeans-Look war allerdings unauffälliger: Sie trug ein schwarzes Denim-Bustierkleid mit hohem Beinschlitz, der mit neongelben Fransen eingesäumt war. Darunter blitzte eine Netzstrumpfhose hervor. Als Accessoires wählte sie einen Cowboyhut und Stiefel.

Trendy wie vor über 20 Jahren

Mit ihrem ersten Look erinnerte Perry an Britney Spears (40) legendäres Jeans-Kleid aus den 00ern. Auf den American Music Awards 2001 erschien sie mit ihrem damaligen Freund Justin Timberlake (41), der ebenfalls auf eine Jeans-Kombi setzte. Doch auch Perry ist ein großer Fan des Jeans-Looks. Bereits 2014 wählte sie für ihren Auftritt auf den MTV Video Music Awards ein Denim-Kleid von Versace.