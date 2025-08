Katy Perry hilft kollabiertem Fan auf der Bühne

Bei ihrem Konzert in Detroit holte Katy Perry Fans auf die Bühne. Als eine junge Frau namens McKenna vor Aufregung kollabierte, kümmerte sich die Sängerin rührend.

Popstar Katy Perry (40) hat bei ihrem Konzert am Sonntag in der Little Caesars Arena in Detroit eine besondere Situation gemeistert. Als eine junge Frau, die sie auf die Bühne geholt hatte, vor Aufregung kollabierte, unterbrach die Sängerin ihre Show und kümmerte sich rührend um den Fan.

Die Szene entwickelte sich, als Perry wie so oft bei ihren Konzerten eine Gruppe junger Fans auf die Bühne einlud, um mit kleinen Rasseln an ihrer Performance teilzunehmen. Doch McKenna, so der Name der jungen Frau, schien von der Situation völlig überwältigt zu sein. "Lass uns üben. Du schaffst das", versuchte Perry sie zu beruhigen. "Und lass uns atmen. Lass uns atmen. Du schaffst es. Du schaffst es. Bereit?"

, wie die ehemalige "American Idol"-Jurorin sofort reagierte, als McKenna plötzlich zu Boden ging. Das Publikum schnappte hörbar nach Luft, während Perry instinktiv nach dem Mädchen griff und sich neben sie kniete, während das medizinische Personal der Veranstaltungshalle auf die Bühne eilte. Wie in online geteilten Videos zu sehen ist, half die Sängerin dem Sicherheitspersonal dabei, McKenna auf eine Trage zu heben und gab ihr Wasser.

Gebet für die junge Frau

Nachdem McKenna von der Bühne gebracht worden war, umarmte Perry die restliche Fangruppe und sprach ein kurzes Gebet: "Lieber Gott, wir beten für McKenna, dass sie vollständig zurückkommt, heller und besser denn je", sagte sie vor dem gesamten Publikum. "Amen." Glücklicherweise konnte Perry noch während der Show Entwarnung geben. Als sie ihren Hit "Roar" aus dem Jahr 2013 sang, fügte sie spontan hinzu: "McKenna geht es übrigens großartig!"

Perry zeigte Verständnis für McKennas Situation. "Es ist so viel", erklärte sie laut . "Manchmal ist man so mutig und geht auf die Bühne und dann ist es überwältigend. Ich verstehe dieses Gefühl."