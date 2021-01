Katy Perry gratuliert Orlando Bloom mit privaten Schnappschüssen

Katy Perry gratuliert ihrem Orlando Bloom mit zehn privaten Schnappschüssen zum Geburtstag. Der Schauspieler wird 44 Jahre alt.

Sängerin Katy Perry (36, ) gratuliert ihrem Verlobten, Schauspieler Orlando Bloom ( ), öffentlich auf Instagram zu seinem 44. Geburtstag, den er am Mittwoch feiert. Zur Freude der Fans macht sie das nicht nur mit liebevollen Zeilen, sondern auch mit .

Die zehn Fotos zeigen das Geburtstagskind als Tierfreund, das sich über eine Hand voll flauschiger Küken freut, oder mit einem Hündchen am Arm in die Kamera strahlt. Perry zeigt aber auch viele Pärchenfotos, etwa vom Reitausflug, im Ägyptenurlaub, beim Zähneputzen und Kuscheln. Krönender Anschluss und Höhepunkt der Fotoshow ist ein Bild, auf dem beide voller Vorfreude ihren Babybauch umfassen... Dazu schreibt sie unter anderem: "Ich bin so froh, dass mein Mond seine Sonne gefunden hat, ich liebe dich."

Perry und Bloom machten im August die Geburt ihrer Tochter Daisy Dove auf der Instagram-Seite des Kinderhilfswerks Unicef öffentlich. Für Perry ist es das erste Kind. Bloom hat bereits den zehnjährigen Sohn Flynn aus seiner Ehe (2010-2013) mit Model Miranda Kerr (37). Der britische Schauspieler und die US-amerikanische Sängerin sind seit Februar 2019 verlobt. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie die Hochzeit bisher verschieben.